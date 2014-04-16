港报财经评论：内房松绑随时变冷风--信报4月16日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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内房松绑随时变冷风/习广思
美股周一晚借零售数据及花旗业绩而反弹，但不能忽视其走势已转弱。部分看好的投资者仍对技术走势抱有希望，理由是标普500至今未跌穿200天线。如果投资者视这条平均线为强势分界的话，目前罗素2,000指数率先到达，生物科技股亦到了，纳指差些许。当科技股及动力股再调整的话，标普500又能否幸免？恐怕美股会逐批回落，这轮冷风未吹完。美股反弹，港股却急挫。
恒指愈跌愈急，全日下跌367点，收报22,671点；大市成交额636亿港元。全日有超过900只股份下跌，跌势相当全面，中资股在各种理由下急挫，大行唱淡汽车股、内房股。乳业股全面下跌，可能市场人士已看到奶粉泡沫。科网及濠赌股继续下跌。另一批急跌的股份，是炒作“沪港通”的折让H股，信行 、民行 、洛阳玻璃 、浙江世宝 均向下，最直接受惠的港交所 也从高位回落5%。
“沪港通”公布后第三日，市场热情降温，令人深思到底有没有炒错股，还是兴奋过头了？理论上，腾讯 、银娱 、汇控 及中移动 都有机会受惠北水南下，惟市场人士兴奋过后，上周五腾讯及银娱股价急挫，已告知动力股调整势头未变，“沪港通”的刺激只带来一阵反弹。至于汇控及中移动走势亦一样，“沪港通”消息转淡后，股价回落，配合国指高位调整，似乎是炒完回吐。在“沪港通”热情冷却、中国内地投资者反应冷静的情况下，市场人士观望更多细节出台，相信后市仍以板块轮动为主。动力股调整，最先跌的濠赌股仍在寻底，虽然科技股、医药股、新能源股反弹，仍令人起戒心。
目前资金由增长动力股流入高息股、公用股及大蓝筹，寻找避风港。在前景未明的日子，把持货减至最低可能是最好的策略，不买不错。中国内地方面，继温州、杭州等城市传出内房政策松绑后，早前福建省亦传出有近十项促进房地产市场的措施出台，限购及贷款等方面将会松绑，但省政府随即否认这份“口头通知”，非常政治正确地重申将严格贯彻并执行中国的房地产政策，不会救市。不过，空穴来风，未必无因，尽管福建省政府否认传闻，但从多个城市传出松绑的消息来看，地方政府似乎急了。市场对内房政策松绑的预期升温，理由一是第一季经济增长减速，房价明显从高位回落；理由二是房价回落，现是内房调控转变的时机。(B01)
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还看就业数据英镑或摆脱上落闷局/苏子
英国昨天公布3月份CPI以年率计为1.6%，略低于前值的1.7%，但与市场预期一致。数据公布后，英镑兑美元自1.67美元水平附近急挫至1.6656美元低位，但汇价触及此低位后却迅即收复所有失地，并且更升回上日的1.6725美元收市水平以上，暂时最高曾见1.6731美元。昨天英镑兑美元可以在利淡数据公布后迅即止跌回升的原因，与市场相信目前英国经济仍处强劲复苏势头，故略为下跌的通胀数据并不会改变央行对未来利率的决定有关，结果使到不少投资者在汇价急挫期间，反而有胆识采取大手买入的逆势入市策略博反弹。
从昨天英镑兑美元可以成功止跌回升的表现来看，汇价仍然以较强势的上落市形式运行。若今天英国公布的就业数据表现较佳，料英镑兑美元将再挑战近期的1.682美元高位阻力，一旦突破并在之上收市，相信届时汇价将有望摆脱已持续多时的横行上落市闷局，并朝着1.70美元心理关口迈进。
澳元兑美元自1月下旬低见0.8656美元后便正式见底回升，到上周更明显在20周保历加通道顶部阻力线以上收市。本周此顶部阻力线已进一步上升至0.9357美元水平，本周澳元兑美元最低仅见0.9373美元，仍然保持在上述通道顶部阻力线以上，这反映目前澳元兑美元仍然处于异常强势的单边市况里运行；因此，投资者宜继续采取趁低买入的策略，暂不宜猜测汇价何时会见顶回落。
上周六欧洲央行总裁德拉吉已表明，若欧罗再升央行便会推出额外宽松政策，但欧罗兑美元却未见大幅回落，昨天欧洲市触及10天SMA支持后便已止跌回稳，而此低位较上周五的1.3883美元收市价，回落不足100点子，连1%也没有。由于欧罗兑美元在利淡消息出现后的跌幅并不明显，汇价稍后或在10天SMA支持成功止跌回升并完全补回上周五的收市裂口后，将有机会进一步走高并成功突破上周五的1.3806美元高位阻力；稍后欧罗兑美元一旦成功在此高位阻力以上收市，投资者已不宜再看淡欧罗兑美元，并且更要提防汇价会创今年新高及急升。(B10)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。