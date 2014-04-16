港报财经评论：内房松绑随时变冷风--信报4月16日

内房松绑随时变冷风/习广思

美股周一晚借零售数据及花旗业绩而反弹，但不能忽视其走势已转弱。部分看好的投资者仍对技术走势抱有希望，理由是标普500至今未跌穿200天线。如果投资者视这条平均线为强势分界的话，目前罗素2,000指数率先到达，生物科技股亦到了，纳指差些许。当科技股及动力股再调整的话，标普500又能否幸免？恐怕美股会逐批回落，这轮冷风未吹完。美股反弹，港股却急挫。

恒指愈跌愈急，全日下跌367点，收报22,671点；大市成交额636亿港元。全日有超过900只股份下跌，跌势相当全面，中资股在各种理由下急挫，大行唱淡汽车股、内房股。乳业股全面下跌，可能市场人士已看到奶粉泡沫。科网及濠赌股继续下跌。另一批急跌的股份，是炒作“沪港通”的折让H股，信行 、民行 、洛阳玻璃 、浙江世宝 均向下，最直接受惠的港交所 也从高位回落5%。

“沪港通”公布后第三日，市场热情降温，令人深思到底有没有炒错股，还是兴奋过头了？理论上，腾讯 、银娱 、汇控 及中移动 都有机会受惠北水南下，惟市场人士兴奋过后，上周五腾讯及银娱股价急挫，已告知动力股调整势头未变，“沪港通”的刺激只带来一阵反弹。至于汇控及中移动走势亦一样，“沪港通”消息转淡后，股价回落，配合国指高位调整，似乎是炒完回吐。在“沪港通”热情冷却、中国内地投资者反应冷静的情况下，市场人士观望更多细节出台，相信后市仍以板块轮动为主。动力股调整，最先跌的濠赌股仍在寻底，虽然科技股、医药股、新能源股反弹，仍令人起戒心。

目前资金由增长动力股流入高息股、公用股及大蓝筹，寻找避风港。在前景未明的日子，把持货减至最低可能是最好的策略，不买不错。中国内地方面，继温州、杭州等城市传出内房政策松绑后，早前福建省亦传出有近十项促进房地产市场的措施出台，限购及贷款等方面将会松绑，但省政府随即否认这份“口头通知”，非常政治正确地重申将严格贯彻并执行中国的房地产政策，不会救市。不过，空穴来风，未必无因，尽管福建省政府否认传闻，但从多个城市传出松绑的消息来看，地方政府似乎急了。市场对内房政策松绑的预期升温，理由一是第一季经济增长减速，房价明显从高位回落；理由二是房价回落，现是内房调控转变的时机。(B01)

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还看就业数据英镑或摆脱上落闷局/苏子

英国昨天公布3月份CPI以年率计为1.6%，略低于前值的1.7%，但与市场预期一致。数据公布后，英镑兑美元自1.67美元水平附近急挫至1.6656美元低位，但汇价触及此低位后却迅即收复所有失地，并且更升回上日的1.6725美元收市水平以上，暂时最高曾见1.6731美元。昨天英镑兑美元可以在利淡数据公布后迅即止跌回升的原因，与市场相信目前英国经济仍处强劲复苏势头，故略为下跌的通胀数据并不会改变央行对未来利率的决定有关，结果使到不少投资者在汇价急挫期间，反而有胆识采取大手买入的逆势入市策略博反弹。

从昨天英镑兑美元可以成功止跌回升的表现来看，汇价仍然以较强势的上落市形式运行。若今天英国公布的就业数据表现较佳，料英镑兑美元将再挑战近期的1.682美元高位阻力，一旦突破并在之上收市，相信届时汇价将有望摆脱已持续多时的横行上落市闷局，并朝着1.70美元心理关口迈进。

澳元兑美元自1月下旬低见0.8656美元后便正式见底回升，到上周更明显在20周保历加通道顶部阻力线以上收市。本周此顶部阻力线已进一步上升至0.9357美元水平，本周澳元兑美元最低仅见0.9373美元，仍然保持在上述通道顶部阻力线以上，这反映目前澳元兑美元仍然处于异常强势的单边市况里运行；因此，投资者宜继续采取趁低买入的策略，暂不宜猜测汇价何时会见顶回落。

上周六欧洲央行总裁德拉吉已表明，若欧罗再升央行便会推出额外宽松政策，但欧罗兑美元却未见大幅回落，昨天欧洲市触及10天SMA支持后便已止跌回稳，而此低位较上周五的1.3883美元收市价，回落不足100点子，连1%也没有。由于欧罗兑美元在利淡消息出现后的跌幅并不明显，汇价稍后或在10天SMA支持成功止跌回升并完全补回上周五的收市裂口后，将有机会进一步走高并成功突破上周五的1.3806美元高位阻力；稍后欧罗兑美元一旦成功在此高位阻力以上收市，投资者已不宜再看淡欧罗兑美元，并且更要提防汇价会创今年新高及急升。(B10)