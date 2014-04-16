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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 09:40 BJT

路透调查：分析师愈发预计日本央行会在7月放宽政策，排除4月采取行动

“随着政府计划在今年稍后决定是否再度上调消费税，日本央行宽松举措会成为支撑经济的选项之一，”Minami称。

安倍料将在年底决定是否推进在2015年10月将消费税再度上调10%的计划。

受访的25位分析师认为，由于增税后民间消费疲软，日本经济本季度将萎缩0.9%，但下季度将反弹0.5%，10-12月季度会增长0.4%。

他们预计本财年经济增长率将为0.6%，下财年将加速至1.3%。

增长预估基本与前次调查持平。(完) (编译 侯向明/王冠中/杜明霞/王翔琼/石冠兰 审校 戴素萍/李爽/张若琪/孙茉莉)
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