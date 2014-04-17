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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 09:36 BJT

《香港重要政经日程》--4月17日-4月23日

================== 今日重要政经消息=================

4月17日（周四）

-- 中国联通 公布首季业绩。

-- 长城汽车 公布首季业绩。

-- 哈尔滨银行 公布首季业绩。

-- 中兴通讯 公布首季业绩。

--10:00 凯德商用 在新加坡举行周年股东大会。

================== 近期重要政经消息=================

4月18日（周五）

-- 耶稣受难节假期。

4月21日（周一）

-- 复活节假期。

4月22日（周二）

-- 公布1-3月失业率。

-- 公布3月份消费物价指数。

-- 中国建筑国际 公布首季度营运数字。

-- 中国忠旺 公布首季业绩。

-- 华能国际 公布首季业绩。

*--17:15 中海油 第一季经营回顾电话会议。

*4月23日（周三）

-- 中国海外 公布首季营运数字。

-- ASM太平洋 公布首季业绩。

-- 北京北辰 公布首季业绩。

-- 广南集团 公布首季业绩。

--10:30 金地商置 股东周年大会。

--13:00 投资基金公会发布内地访港旅客投资情况的调查结果。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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