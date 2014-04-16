《路透晚报》--4月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》服务业向好支撑中国首季GDP超预期，政策加码刺激可能性降低

虽然工业和投资弱于预期，但消费稳健、第三产业占比持续提升，合力推动中国一季度经济同比超预期增长7.4%；再加上就业状况依然良好，在缓解经济面疑虑同时，也让政策再度加码刺激的可能性降低。随着前期稳增长举措的逐渐实施，二季度中国经济企稳可能性很大。分析人士预计，未来货币政策料维持中性偏宽，财政政策继续定向发力，政府将持续推进改革以促进中长期发展。

--中国金融：保监会拟规范人身保险公司涉网，偿付充足率须高于150%

为规范人身保险公司经营互联网保险，中国保险监督管理委员会向社会征求意见，拟规定出人身保险公司经营互联网保险需在经营期间保持偿付能力充足Ⅱ类。

--中国房地产：开发商信贷能力转弱惟未影响评级，今年收入料增长--穆迪

评级机构穆迪周三发表报告称，从去年业绩显示中国开发商的信贷能力转弱，惟暂时未有影响评级。穆迪预期，开发商去年销售项目的于今年落成并确认收益，获评级的开发商今年的收入及除息、税、折旧及摊销后溢利（EBITDA） 将会上升，现金流增长则会减慢。

【固定收益】

--新债招标：中国10年续发国债定位较低，长债供应偏少投资户青睐有加

中国财政部周三早间招标发行的10年期续发国债中标收益率明显偏低。业内人士指出，因利率债长端近期供给较少，10年为关键期限国债，需求较旺，大行投资户应为今日中标主力，拉动该债收益率意外突破此前预测区间下限。

--新债招标：中国进出口行五年增发债定位偏低，因流动性及收益俱佳

中国进出口银行周三午后招标的一年期增发债收益率基本符合预期，但五年明显偏低。业内人士指出，相较一年品种，五年中期金融债收益率更显吸引力，流动性亦不错，配置户和交易户均积极介入，拉低其定位。

--中国货币市场：宽松格局不改回购利率普跌，缴税影响将至资金料现波动

中国银行间市场周三流动性宽松格局不改，质押式回购加权利率普降，其中七天品种受开盘价带动大跌近70个基点(bp)；昨日例行准备金调整有不少退缴，各期限资金供给均充裕。

--中国债市动态：现券暖势不改，数据落定后脱媒资金安心涌向信用债

中国银行间市场现券周三暖势不改，利率互换(IRS)则有所上探。市场人士表示，一季度GDP增速略高于市场预期，影响更多体现在IRS市场；短期流动性预期平稳，基本面数据落定后，从银行脱媒出来的资金涌向信用债，中长利率债则受新债结果带动略有显暖。

--中国债市：利率互换总体变化不大，GDP增速略高预期降温空头情绪

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周三总体变化不大，短端略有下探。市场人士表示，一季度GDP(国内生产总值)增速略高于市场预期，降温IRS空头情绪；基准资金利率大跌，也只略有推动短端。

【外汇】

--人民币汇率：中国承诺推进汇率改革，此前美国提出批评

中国周三表示，将推进人民币汇率机制改革。此前美国批评北京维持人民币疲软。中国外交部发言人华春莹在每日新闻发布会上表示，中国希望美国能够清楚地看到这点，并正确处理相关议题。

--人民币汇率：美国警告中国人民币仍被低估，担忧中国汇改决心

美国政府周二警告中国称人民币汇率过于疲弱，并表示对中国让市场力量来决定汇率的决心抱有怀疑。美国财政部在提交给国会的半年度汇率报告中，没有将中国列为汇率操控国，但在美国主要贸易伙伴国中，重点谈及中国的汇率操作。

--中国外汇: 2月净减持美国国债27亿美元，净增持66.28亿美元两房债

美国财政部最新数据显示，今年2月中国净减持27亿美元美国国债；截止2014年2月末，中国持有的美国国债为12,729亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。

--人民币汇率：3月实际有效汇率环比降2.7%至五个月新低

人民币实际有效汇率指数3月明显回落。国际清算银行(BIS)最新公布，当月该指数环比降2.7%至117.45，为连续第二个月下降，并创出去年10月以来新低。

--中国汇市：人民币即期微幅收升，GDP数据好于预期提供一定支撑

人民币兑美元即期汇率周三微幅收升，中间价续创逾七个月以来新低，引领即期汇价盘初即走弱，但稍后出炉的GDP数据略好于预期，支持人民币 缩窄跌幅并最终收升。

--离岸人民币：国信证券已发行12亿元3年期点心债，票息6.4%

国信证券旗下全资香港子公司国信（香港）周三成功发行总值12亿元人民币3年期点心债，票息6.4%，这是国信证券首次涉足境外人民币市场。

【证券】

--中国证券：证监会紧急通知投行补IPO材料，发审会重启在即--业内人士

据多位业内人士透露，中国证监会周二下午突然要求各家投行尽快补充A股首次公开发行（IPO）相关材料，需在周四下班前提交。他们分析，此举意味着A股新股审批程序即将开始，证监会发审会近期可能重启，不过新股发行的重启仍需等待。

--中国股市：沪综指小幅收升，GDP数据略超预期大盘维持震荡

中国股市沪综指周三小幅收升。今日公布一季度GDP数据略超预期，市场受权重板块回暖影响维持震荡走势。分析师指出，今日成交量继续萎缩，市场观望氛围仍然浓重，未来政策走向依然影响大盘方向。

--中国能源：3月表观石油需求较上年同期增加0.7%，至979万桶/日

路透根据政府初步数据测算，中国今年3月表观石油需求较去年同期增加0.7%至每日979万桶。

--中国企业：阿里巴巴最早可能下周提交招股说明书--消息

消息人士周三表示，中国电子商务巨头--阿里巴巴预计下周提交美国上市的招股说明书，朝创下最大规模科技股上市纪录靠近一步。

--美国新股：阿里巴巴去年第四季营收大幅增长66%，在IPO前带来喜讯

阿里巴巴在关键的第四季营收增长加速，为公司倍受关注的首次公开发行(IPO)前带来喜讯。中国最大的互联网公司阿里巴巴在2013年第四季的营收大幅增长66%，至30.6亿美元。阿里巴巴计划在今年IPO中筹资最多160亿美元，公司估值可能超过1,400亿美元。

--中港个股：中石化收购卢克石油持有的双方合资企业50%的股权

亚洲最大炼油企业--中国石油化工股份有限公司斥资12亿美元购买合资伙伴俄罗斯第二大石油产生企业卢克石油持有的双方在哈萨克斯坦的合资企业的50%股权，进一步增强中国在富油国哈萨克斯坦石油市场的地位。

--美国个股：百度昨推支付业务品牌百度钱包，完成移动支付领域布局

中国最大搜索引擎--百度周二推出其支付业务品牌"百度钱包"，用户可以用于支付、购物、缴费等，从而完成移动支付领域的布局。这是国内三大互联网巨头中最晚涉足移动支付的，其竞争对手阿里巴巴、腾讯已抢先卡位移动支付领域。

--台湾金融：开发金控拟以商业银行为主体在大陆申请特许经营执照