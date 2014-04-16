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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 09:30 BJT

金属期市：伦铜小涨，市场关注中国经济数据

路透调查显示，中国料录得五年来最慢增速，因迹象显示2014年第一季经济力道减弱，已然促使政策采取行动来稳定其经济成长。

数据显示，中国3月货币供应增速为逾十年来最慢，再显经济动能疲软，打压基本金属。

LME三个月期镍 几乎持平报每吨17,675美元。镍价周一连涨11日，并触及每吨17,917美元的高位，为去年2月19日以来最高，受供应吃紧推动。

周一镍价上涨使得今年涨幅达到28%，去年跌近19%。

印尼政府1月中旬禁止出口镍矿石，迫使在国内设立有附加值的矿产品加工产业。

投资者还担心俄罗斯的供应也可能吃紧。美国总统奥巴马告诉俄罗斯总统普京，该国可能为其在乌克兰的行动付出更大的代价，应利用其影响力让乌克兰分离主义者停止暴乱。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/李爽 审校 戴素萍/石冠兰)
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