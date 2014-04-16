新债招标：中国10年续发国债收益率4.3184%,明显低于预期--业内人士

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透上海4月16日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币10年期续发国债，中标收益率为4.3184%，明显低于此前4.37%的市场预测均值，亦突破了4.34%-4.42%的预测区间下限。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为4.3575%，投标倍数为2.08倍。
此为今年第五期10年品种140005 的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。招标结束至4月21日进行分销；4月23日起与原发行部分合并上市交易。发行手续费承销面值的0.1%。
财政部于3月19日招标发行的第五期国债，期限10年，当期发行量280亿元，从2014年3月20日开始计息；票面利率4.42%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译