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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 10:41 BJT

新债招标：中国10年续发国债收益率4.3184%,明显低于预期--业内人士

路透上海4月16日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币10年期续发国债，中标收益率为4.3184%，明显低于此前4.37%的市场预测均值，亦突破了4.34%-4.42%的预测区间下限。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为4.3575%，投标倍数为2.08倍。

此为今年第五期10年品种140005 的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。招标结束至4月21日进行分销；4月23日起与原发行部分合并上市交易。发行手续费承销面值的0.1%。

财政部于3月19日招标发行的第五期国债，期限10年，当期发行量280亿元，从2014年3月20日开始计息；票面利率4.42%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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