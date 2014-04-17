专栏节选：水正往低处流，全球投资可能猪羊变色--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月17日出版的当期「老谢开讲」专栏)

上一期我在今周刊谈到全球新旧经济交替的现象，最具代表性的美国脸书(Facebook)、Netflix、特斯拉(Tesla)、亚马逊(Amazon)这些代表新经济的个股，股价纷纷出现超过两成的大幅回档。令人印象最深刻的是，香港恒生从三月以来的最低点二一一三七点到四月十一日涨到二三二二四点，恒指涨了近一○％，但是这几年在港股光芒万丈的腾讯，股价从港币六四六元跌到四九七元，跌幅高达二三％。

**美股出现沉重回档压力**

除了新经济股回档，旧经济股绝地大反攻外，最近出现了一个现象值得大家高度关注，那就是过去六年在ＱＥ(量化宽松货币政策)放水政策下，始终扮演全球股市多头明灯的美股，今年开始出现沉重回档压力，反而是过去六年表现乏善可陈的上证指数，正在绝地大反攻。

最显着的数字出来了，四月四日道琼指数盘中创下一六六三一．六三点的天价纪录之后，美股在其后的六个交易日中出现四次长黑回档，四月十一日道琼以一六○二六．七五点收盘，今年以来已跌掉五四九．九一点，跌幅为三．三一七％。美股各大指数几乎都是下跌状态，其中包括标普五○○指数下跌一．七六％，代表科技股的那斯达克指数下跌四．七一％，指数跌落四千点大关以下，那斯达克一○○也跌四．○四％。上一期我们提及涨势凌人的ＮＢＩ生技分类指数原本涨到二八七二．二九点，现在一口气跌到二二五一．五三点，全年出现四．九七％的跌幅，而且指数几乎一口气掼压到年线附近；代表小型股的罗素二○○○，今年以来也下跌四．四八％。

科技股与生技股是美股涨势最核心的部队，但这回生技股跌势惊人，科技股只剩下微软、英特尔、ＩＢＭ、惠普等本益比相对在十倍出头的个股独撑大局。美股各大指数今年以来没有下跌的只有费城半导体指数，今年仍有六．七二％的涨幅，这是因为全球景气回温，包括物联网、穿戴装置带动半导体产业的强劲需求。

从二○○九年的金融海啸以来，美股一直都是全球股市的一盏明灯，去年一年，美国道琼指数上涨二六．五％，标普五○○上涨二九．六％，那斯达克指数上涨三八．三六％，罗素二○○○上涨三七％，费城半导体指数上涨三九．三％，ＮＢＩ生技分类指数大涨六五．六％，美股是全球股市多头发动机。

**金融股逐渐苏醒，带动上证指数上扬**

与美股呈现强烈对比的，是经济数据每年都十分好看的中国股市。我们以上证指数为代表，上证从金融海啸前的六一二四点开始反转下跌，过去六年，美股年年都上涨，上证则是年年都下跌，一三年上证从二二六九．一五点跌到二一一五．九八点，全年下跌六．七五％，美股连涨五年以上，中国上证则是从○七年持续下跌六年，上证最惨在去年一度跌到一八四九．六五点。不过最近沉寂很久的金融股逐渐苏醒，带动上证指数上扬。

三月十二日上证最低一九七四．三八点，四月十一日盘中最高涨到二一四六．六七点，收盘是二一三○．五四点，出现了两个重要讯号，一个是上证今年首度扭转跌势，指数出现○．六八％的涨幅；另一个讯号是上证站上年线，目前上证的半年线及年线仍下弯，但正逐渐扭转颓势，上证扭转颓势强力上攻的态势还不明朗，但至少显现一个讯号，跌了六年的上证指数正在盘大底，即将出现买进讯号。反之，连续大涨，今年迈入第六年的美股，目前正在盘大头。

以标普五○○为例，指数从六六六．七九点大涨到一八九七．二八点，涨幅达一八四．五％，道琼从六四六九．九五点涨到一六六三一．六三点，涨幅达一五七％。道琼已跌破半年线，一旦跌破年线，或者是年线走平下弯，很可能美股会出现一次系统性大回档，空头大师末日博士麦嘉华已预告美股一年内崩盘，标普五○○跌幅少则二○％，多则三○％，其实从线路形态已可以嗅出这个味道。

换句话说，美股代表的是这些年涨势最猛烈的高基期市场，与美股最神似的是欧洲的德国股市，同样受益货币宽松政策，过去股市表现十分温和的德国股市也出现了惊人涨幅。德国ＤＡＸ指数从○九年最低的三五八八．八九点大涨到九七九四．○九点，涨幅高达一七二．九％，表现还超越道琼，不过涨势进入第六年的ＤＡＸ指数，今年也出现疲态，德国股市去年累积涨幅达二五．四八％，四月十一日的收盘价是九三一五．二九点，今年已下跌二．四八％，和美股一样，都是出现居高思危的跌势。过去六年涨了九八．六七％的英国股市，今年也出现二．七七％的回档。

去年年底，各大投资预测都很明确指出，资金仍将持续流入成熟市场，从今年以来全球资金配置来看，这个情势似乎也是如此。今年以来，全球共同基金净流入美国二○四．三二亿美元，欧洲三二七．五六亿美元，日本一○一．○二亿美元。而新兴市场则显着出现资金净流出，例如，全球新兴市场净流出一七六．八二亿美元，不含日本的新兴亚洲是净流出一二四．四三亿美元，拉丁美洲净流出三十二．六八亿美元，欧非中东市场净流出十四．一亿美元，连过去热门的金砖四国也有六．六九亿美元的净流出。

但是从结果论，实际的情况正好与大家预期相反，这又可以日本股市为代表。一三年安倍射三箭成为全世界的焦点，在日圆贬值的助力之下，日经指数在一三年从一○三九五．一八点大涨到一六二九一．三一点，全年大涨五六．七％，这是日本泡沫经济后，日股罕见巨大涨幅，而且涨幅超过欧美。但是今年日本提高消费税，加上日股去年累积巨大涨幅，日股出现多空易位的景象。

到四月十一日，日经指数以一三九六○．○五点收盘，今年跌幅已达一四．三％，日经指数去年涨幅领先群雄，但今年跌幅也领先全球。值得注意的是近两个交易日，日经指数都是跳空下跌，且都跌破年线，一旦年线下弯，日股就正式进入空头市场。

**全球最活跃资金，已从大涨幅市场逐渐移走**

美股、欧洲的德、英、法股市都是连涨多年，成熟市场的代表，日本是去年最大涨幅的代表，如今股市开始出现显着下滑的现象。这意味了全球最活跃的醒目资金，已逐渐从大涨幅的市场移走，大家回头寻找过去几年低涨幅的个股，美股中的旧科技股如英特尔、惠普、微软、ＩＢＭ受青睐，一方面是低涨幅，另一方面是息率高，即使全球股市今年再度出现系统性风险，至少手上抱这些股票是进可攻、退可守，这是今年全球股市猪羊变色最显着的征兆之一，而中国股市正好是连续下跌六年的代表。

上证下跌与中国的银行股下跌有十分大的正相关，像是浦发银行从○八年的三十一．一六元（人民币，以下同）跌到七．一一元，建设银行从六．七五元跌到三．七五元，中国银行从四．九五元跌到二．四四元，中信银行从八．四九元跌到三．三九元，中国人寿从三十四．六八元跌到十二．八九元，工商银行从五．七六元跌到三．二元，交通银行从十一．三八元跌到三．五九元，农业银行从三．二八元跌到二．二七元，跌势只有一个惨字形容。

中国的银行股充分反映经营不够透明，中国影子银行及企业呆帐压力等问题，造成股价长期都在低档，本益比处在四到五倍，股价净值比都在○．八以下的窘境。

以交通银行为例，去年净利达六二二．九五亿元，ＥＰＳ是○．八四元，每股股息派发○．二六元，已从十一．三八元跌到三．五九元，此时股价下跌近七成，本益比只有四．二七倍，息率也有六．七％。除了呆帐压力令人不放心外，大致都符合逢低入市的长线投资买入点，这也符合投资专家刘俊杰先生去年在今周刊发表的看法：「长线介入上海Ａ股十年赚三倍」的看法，也就是说，在大家最悲观时，正好是长线投资人捡便宜的好时机。

去年中国股市是跌势，但创业板已拉出一波超过六成的惊人涨幅，正在崛起的中国科技股去年也有十分出色的表现，但代表旧经济的银行、钢铁、石化、有色金属等都还在低档。例如，西部矿业从一一年的二十三．三元跌到五元，如今正在盘大底，兴业银行从四十三．四八元跌到八．五元，上周大涨○．八三元，拉出近一○％的涨幅，从这些都可以看出保守资金已悄悄展开行动。

除了中国上证外，中国在香港的代表是国企股，去年香港国企股全年下跌五．四二％，相较于香港恒生指数全年仍有二．八％的涨幅，国企股表现确实不佳，但近一个月，香港国企股指数从九一五九．七六点上扬到一○五九一．○五点，指数也拉出一五．六％的涨幅，最弱势的国企股也站上年线，都是很明显的猪羊变色现象。

**巴西与俄罗斯都是低基期代表**

另一个富贵险中求的危机入市代表是欧猪五国，一一年第四季欧债危机爆发，很多经济专家都预测欧洲可能裂解，尤其是欧猪五国朝不保夕。那时候我们看到希腊人在街头抗争，情况岌岌可危。一二年六月，希腊股市最低跌到四七一．三五点，但这两年希腊从谷底走出来，希腊股市涨到一三七九．四二点，两年当中，希腊股市大涨一九二．六五％，这是最经典的危机入市例子。

欧猪五国率先宣布停止纾困的爱尔兰，股市表现更是可圈可点，欧债危机爆发之前，爱尔兰股市已跌到二三四○．五九点，如今涨到五一九五．九七点，涨幅也达一二二％。义大利股市最惨跌到一三三四五点，如今涨到二三六七七点，涨幅也有七七％。西班牙股市则从五九○五．三点涨到一○七○五．一点，涨幅也有八一％，现在事后诸葛来看，最危险的那一刻，正是最佳的进场买点。

那么全世界还有什么市场是低基期的市场？除了中国股市及香港国企股外，金砖四国的印度去年上涨八．九七％，今年继续上涨六．八八％，可能与总理大选有关，印度已是高基期市场，但巴西与俄罗斯都是低基期代表。

今年爆发的乌克兰危机，加上克里米亚公投事件，让俄罗斯卢布急剧大贬到三十六．八三八，俄罗斯股市今年也写下一○一六．○一点的新低点。

巴西虽取得一六年奥运主办权及世界盃足球赛主办权，但巴西股市这两年却从七一九二三点跌到四四一○七点，成了全球最弱势市场代表，也许巴西与俄罗斯的低基期优势会吸引国际投资家。

今年美股看起来摇摇欲坠，可能是全球金融市场最不安定的变数，而中国的低基期反而提供逢低介入的机会，台股处在这个拉锯中，下一个变化，值得大家高度关注，但唯一的法则是居高思危、危机入市，这是不变的准则。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。