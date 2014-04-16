全球矿业：智利预计今年铜产量将创纪录高位，下调铜价预估

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透圣地亚哥4月15日 - 智利将今年全球铜价平均预估下调至每磅3.05美元，此前预计为3.15美元，因全球最大买家中国经济增长前景放缓。
智利国有铜委员会Cochilco周二表示，预计2015年铜价进一步下跌，降至每磅3.00美元。
Cochilco补充称，智利今年料将增加铜产量5.0%，至纪录高位607万吨，因Ministro Hales、Sierra Gorda和Caserones新铜矿均将投入生产。智利是全球最大铜产国，产量占全球三分之一。
智利明年料将再增产2.8%，至624万吨。
产量增加料将导致今年全球铜供应过剩37.3万吨，但Cochilco新总裁Sergio Hernandez认为，“这并不太高。”(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译