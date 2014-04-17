专栏节选 ：坚实的民主是台湾最大的资产--今周刊「谷月涵看台湾」

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月17日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 今年初，经济学人特别报导了全球民主国家的政治制度；很难想像，全球经济先进国家的政治制度多显疲态，如北美、欧洲、日本和许多亚洲国家。
民主政治制度在雅典萌芽，沉寂了二千多年，直到启蒙运动时期才又苏醒。十八世纪，只有美国独立战争创造了一个持续性的民主国家；十九世纪，君主政体反扑，掀起一场冗长的民主保卫战。二十世纪前半段，德国、西班牙和义大利的新生民主政权垮台，到了一九四一年，全球只剩下十一个硕果仅存的民主国家。罗斯福曾忧心地说：「伟大的民主火焰，恐将被暴政给熄灭。」
近二十年，民主未能在俄罗斯和埃及生根茁壮，也无法控制伊拉克的混乱局势。美国在阿富汗强推民主体制，能否成功也是未知数。
哈佛大学前校长桑默斯（Larry Summers）观察到，在美国经济成长最快速阶段，生活水准每三十年提升一倍；但过去三十年来，中国的生活水准大约十年便提升一倍。新加坡也差不多，成为类似开放独裁政府的典范。反之，美国式的民主则成为政治僵局的代名词。
民主不是只有选举而已，而是整个基础架构的建制，包含自由的媒体、有涵养的选民，及从中央政府到地方政府的整体选举制度，其中任何一环的失灵，都可能动摇对民主体制的忠诚。
台湾的重要性在于，我们处于从日本、韩国、菲律宾、印尼到澳洲、纽西兰的亚洲民主阵线的前哨；台湾也是华人社会中，唯一的民主国家。
经济学人分析民主历史成败中得到一个结论：存活的民主国家，是那些有能力执行权力监督和制衡的国家，以防止滥权、贪污和累积至难以推翻的权力。美国开国元勳詹姆士麦迪逊便认为：「政府在设计一个由人来统治人的体制时，最大的困境在于，首先，必须让政府有能力管理人民，再来就是要求政府能自我节制。」 台湾的民主展现卓越的能力，可随时间重新塑造和自我改造，这些改造以抗争或和平的形式，对民主不足之处进行广泛反省和变革。近日太阳花学运会受到全球如此关注，或许是因为在其他地区，如泰国或乌克兰，所发生的抗议事件太具毁灭性，所凸显出的巨大反差。
当然，这样的类比不太恰当，台湾具有坚实的民主基础。透过此次学运，我们向全球展现出，台湾有能力面对挑战，并能藉此自我提升。民主的价值正是将缺点摊在阳光下的能力，并且勇于改进。
对比先进民主国家在中东、俄罗斯和其他地区孕育新民主的挫折，坚实的民主，应该是台湾最大的资产之一；坚守民主并持续改进，亦将确保未来台湾能获得主要盟国的政治支持。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托