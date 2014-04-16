台湾债市：指标五年券殖利率盘初平盘震荡，美俄关系紧张带动避险需求

路透台北4月16日 - 台湾指标五年公债103/4 殖利率周三盘初平盘震荡。交易员称，盘初台债随美债反应美俄关系紧张，惟103/4殖利率跌破1.08%后，追价意愿明显偏弱且出现部分卖需，该券殖利率随即翻扬至1.08%上方。

他们并指出，原本美俄关系即因乌克兰情势陷入紧绷，美方上日更公开谴责俄罗斯军机的挑衅行为，带动避险需求再起，五年券103/4殖利率盘中跌破1.08%的关键价位，但随即引来短线交投的获利了结卖需，使得该券殖利率站回1.08%上方。

〞开盘先随美债反应乌克兰紧张情势升高。〞一位大型票券台债交易员说。

美国公债价格周二上涨，因乌克兰紧张局势不断升级，引发避险买盘，且纽约联储银行制造业调查直指经济动能迟滞。之前数月部分因恶劣天气影响，经济表现疲弱。指标10年期公债 价格上涨6/32，收益率报2.62%，低于周二稍早的2.66%。

美国五角大楼周一称，俄罗斯一架战机周末在黑海的一艘美国军舰附近多次进行低空、近距离飞行，五角大楼对此予以谴责。目前美俄因乌克兰问题关系紧张。

交易员观察市场动态：

* 五年债103/4期早盘殖利率横盘整理，盘初先随美债反应美俄关系紧绷，惟跌破1.08%即见卖需，而翻扬至1.08%上方附近整理。

* 10年债103/6增额券下周二展开发行前交易，市场对103/6交投仍趋谨慎，盘初暂无成交纪录。

* 美国指标10年期公债 亚洲早盘殖利率暂在2.62%附近，并未提供更多指引。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.07-1.09%

* 10年公债103/6 ：1.56-1.58%

本地时间9:38最新报价：

* 五年公债103/4殖利率升0.07基点报1.0819%。

* 10年公债103/6殖利率暂无成交纪录。

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