台湾债市：指标五年券殖利率盘初平盘震荡，美俄关系紧张带动避险需求

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透台北4月16日 - 台湾指标五年公债103/4 殖利率周三盘初平盘震荡。交易员称，盘初台债随美债反应美俄关系紧张，惟103/4殖利率跌破1.08%后，追价意愿明显偏弱且出现部分卖需，该券殖利率随即翻扬至1.08%上方。
他们并指出，原本美俄关系即因乌克兰情势陷入紧绷，美方上日更公开谴责俄罗斯军机的挑衅行为，带动避险需求再起，五年券103/4殖利率盘中跌破1.08%的关键价位，但随即引来短线交投的获利了结卖需，使得该券殖利率站回1.08%上方。
〞开盘先随美债反应乌克兰紧张情势升高。〞一位大型票券台债交易员说。
美国公债价格周二上涨，因乌克兰紧张局势不断升级，引发避险买盘，且纽约联储银行制造业调查直指经济动能迟滞。之前数月部分因恶劣天气影响，经济表现疲弱。指标10年期公债 价格上涨6/32，收益率报2.62%，低于周二稍早的2.66%。
美国五角大楼周一称，俄罗斯一架战机周末在黑海的一艘美国军舰附近多次进行低空、近距离飞行，五角大楼对此予以谴责。目前美俄因乌克兰问题关系紧张。
交易员观察市场动态：
* 五年债103/4期早盘殖利率横盘整理，盘初先随美债反应美俄关系紧绷，惟跌破1.08%即见卖需，而翻扬至1.08%上方附近整理。
* 10年债103/6增额券下周二展开发行前交易，市场对103/6交投仍趋谨慎，盘初暂无成交纪录。
* 美国指标10年期公债 亚洲早盘殖利率暂在2.62%附近，并未提供更多指引。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.07-1.09%
* 10年公债103/6 ：1.56-1.58%
本地时间9:38最新报价：
* 五年公债103/4殖利率升0.07基点报1.0819%。
* 10年公债103/6殖利率暂无成交纪录。
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--美国数据：4月NAHB房屋市场指数上升至47，3月为被下修至46 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选