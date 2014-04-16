更新版 1-突发事件：韩国一载有约470人的渡船发出呼救信号，救援正在进行

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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西南海岸木浦市的海岸警卫队官员说，营救行动已展开，但无法提供进一步细节。YTN电视台称已有100名乘客获救。
该渡船亦载有汽车和卡车，能容纳约900名乘客。
船上一名乘客对YTN电视说，一架营救直升机已抵达船上。该名未确定身份的乘客语气平静，表示船上人员在船舱内，但难以保持平衡。
出事原因尚不清楚。事发海域昨夜有浓雾，导致许多前往相关岛屿的轮渡服务取消。
不过，新闻报导称，该海域能见度良好。(完) (编译 杜明霞/侯向明； 审校 郑茵/徐文焰)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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