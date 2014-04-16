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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 09:52 BJT

****《港报快速浏览》--4月16日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：高铁延误政府懵然，监察机制形同虚设--信报                          
 港报社评：追究延误责任，输外劳解人手荒--文汇报                              
 港报社评：高铁延误，不能只怨天--星岛日报                                    
 港报社评：高铁延误只怨天怨地，改善规管防港铁异化--明报                      
 港报社评：普京紧咬乌国，与美欧全面摊牌--经济日报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：内房松绑随时变冷风--信报4月16日                               
 港报财经评论：赌股季绩预测，金沙银娱标青--经济日报4月16日                   
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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