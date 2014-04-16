中国新债：农发行下周一将发三期不超150亿元固息债，为一至三年期

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透上海4月16日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(21日)招标发行三期固息债，发行总额不超过150亿元人民币，其中增发两期，期限各为一年和三年，新发一期，为两年品种。
刊登在中国债券信息网的公告指出，三期债发行上限均为50亿元；其中一年期为今年第29期债券第二次增发，票面利率4.79%；三年期为今年第21期债券第三次增发，票面利率为5.10%；新发债券则为2014年第31期债。
以下为三期债具体发行条款:
第29期二次增发债 第21期三次增发债 第31期
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发行上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 两年固息
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式) 单一利率(荷兰式)
招标时间 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:30
缴款日 4月25日 4月24日 4月24日
起息日 4月10日 3月20日 4月24日
发行期 4月22日-4月25日 4月22日-4月24日 4月22日-4月24日
上市日 4月29日 4月30日 4月30日
承揽费 0.05% 0.05% 0.05%
基本承销额 无 无 无
兑付手续费 无 无 无
--------------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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