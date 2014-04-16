更新版1-澳洲个股：必和必拓调升公司全年铁矿石产量预估至2.17亿吨

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* 必和必拓将全年铁矿石产出预估上调500万吨

* 该公司称上季飓风天气对矿场影响不大

* 3月当季铁矿石产量将较上一季度增1%

路透悉尼4月16日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 面对来自澳洲及巴西竞争对手的激烈竞争，将调升今年铁矿石产量，以抢占更多中国制钢原料市场。

必和必拓周三将其全年铁矿石产出预估上调500万吨至2.17亿吨，该公司正全力推进澳洲新矿场运作。

但这个产量目标仍然落后竞争对手力拓 的每年近3亿吨，也低于淡水河谷 的逾3.60亿吨的年产量目标。

中国每年进口超过5亿吨铁矿石。中国粗钢每日产能约200万吨，是目前全球最大的铁矿石消费国。

必和必拓最新产量报告称，在3月31日止的季度当中，该公司最赚钱部门的产出较前一季增加1%至4,960万吨，同比成长23%。

必和必拓称产量成长要归因于1月时澳洲Pilbara铁矿石产区虽遭遇飓风，但影响有限，且Jimblebar新矿场扩展工作也在进行。

此前必和必拓已经表示，该公司今年下半年铜产量在步入2014年6月季度时将会承压。

公司并表示，产能提高加上位于澳洲昆士兰的一处新矿场开始投产，帮助其上修2014财年冶煤产量预估至4,350万吨。

必和必拓执行董事Andrew Mackenzie说，随着公司重新聚焦于具最大获利潜能的业务，今年的资本及探勘支出将稳步下滑25%，明年会更进一步减少。

“透过严格财务自律，并把重点放在本公司四大支柱--铁矿石、铜、煤炭及石化，相信我们的主要发展选项可达成的平均报酬率能超过20%。”Mackenzie在声明稿中称。