中港个股：洛阳钼业出售洛宁金矿予紫金矿业，作价7亿元人民币

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透香港4月16日 - 中国钼生产商--洛阳栾川钼业集团股份有限公司 宣布，以对价7亿元人民币将旗下金矿公司洛阳坤宇的70%权益售予紫金矿业 ，并预期可自出售录得约2.8亿元收益。
公司的声明称，洛阳坤宇主要资产为洛宁金矿，包括上宫金矿、三官庙金矿、七里坪金矿、干树金矿及虎沟金矿等五个金矿。该公司截至去年底止的除税后净利润为2,197万元人民币，按年大减64%。
洛钼表示，出售将使集团通过剥离非核心及不良资产重组及优化其资产负债表；巩固其财政资源，以收购及投资政治稳定管辖区内具有正向现金流的成熟资源项目，从而改善资本收益及扩大经营规模。
洛钼H股周二暂停买卖，周三恢复交易后，早盘初段股价下跌2.2%，报3.56港元，其A股则升0.18%，报5.71元人民币。（完）
浏览上市公司的公告，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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