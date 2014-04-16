《综述》欧盟开始向乌克兰输气，力争破解输送路线难题

**南溪天然气管线项目**

分析师表示，欧盟反向提供天然气的做法虽然在需求温和的夏季有助于缓和俄罗斯出口减少的影响，但在冬季就不够了。

欧洲一些国家对俄罗斯天然气的依赖比乌克兰更大，譬如保加利亚，该国能源部长Dragomir Stoynev周二表示，他已经洽谈过万一俄罗斯切断供应，将从阿塞拜疆(亚塞拜然)进口天然气。

“我们正密切关注着乌克兰的局势。我们讨论了短期内的行动，以便能够保证天然气供应。”他在与阿塞拜疆能源部长Natik Aliyev会晤后对记者表示。

Aliyev称，双方讨论将液化天然气运至希腊港口，并从那里转运至保加利亚。

目前，阿塞拜疆和希腊均无可提供液化天然气船货的终端。

俄罗斯推进其与欧洲相连的南溪(South Stream)天然气管道的建设，旨在绕过乌克兰，帮助俄罗斯扩大对欧洲大陆供应市场的份额，特别是对南欧的供应。

在之前与乌克兰政府发生摩擦后，俄罗斯投资数以十亿计的美元新建输气管，其中包括北溪(Nord Stream)管道，该管道绕过乌克兰向德国额外供气。

南溪管道计划向保加利亚供气，并在2020年底前进一步把天然气输送到欧盟。

Gazprom在这个项目中的合作伙伴--意大利石油生产商埃尼集团(Eni) 曾表示，由于乌克兰冲突升级，南溪工程的前景存疑。欧盟也推迟了对该项目的批准。

尽管受到相关危机的影响，南溪工程的运作方仍表示，今年秋季将开始铺设第一段管线。(完)