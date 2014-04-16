美国金融：地区联储总裁对维持目前紧急贷款利率的看法保持不变

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月15日 - 周二公布的美联储磋商细节会议记录显示，九位地区联邦储备银行总裁上月赞成维持美联储紧急贷款利率在0.75%，而三位则投票支持小幅上调。
在美联储3月18-19日政策决策会议前九比三的投票情况，与1月政策会议前的投票情况一致，暗示多数决策者对目前美国货币政策现有宽松立场感到满意。
会议记录显示，费城、堪萨斯城和达拉斯联储银行总裁再度重申升息至1.0%的长期诉求。
据会议记录，整体而言，地方联储银行总裁“仍对经济将持续温和扩张保持谨慎乐观的看法，尽管多数人指出，严冬气候抑制了近期经济活动。”
他们称，“尽管近期通胀数据低于(美联储)长期目标，但没有发现长期通胀预期生变，而是仍保持稳定。”他们还指出，“在这样的背景下，多数地区联储总裁建议维持目前的基础信贷利率。”(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。