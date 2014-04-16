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债券 | 2014年 4月 16日 星期三 10:51 BJT

美国金融：地区联储总裁对维持目前紧急贷款利率的看法保持不变

路透4月15日 - 周二公布的美联储磋商细节会议记录显示，九位地区联邦储备银行总裁上月赞成维持美联储紧急贷款利率在0.75%，而三位则投票支持小幅上调。

在美联储3月18-19日政策决策会议前九比三的投票情况，与1月政策会议前的投票情况一致，暗示多数决策者对目前美国货币政策现有宽松立场感到满意。

会议记录显示，费城、堪萨斯城和达拉斯联储银行总裁再度重申升息至1.0%的长期诉求。

据会议记录，整体而言，地方联储银行总裁“仍对经济将持续温和扩张保持谨慎乐观的看法，尽管多数人指出，严冬气候抑制了近期经济活动。”

他们称，“尽管近期通胀数据低于(美联储)长期目标，但没有发现长期通胀预期生变，而是仍保持稳定。”他们还指出，“在这样的背景下，多数地区联储总裁建议维持目前的基础信贷利率。”(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
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