美国金融：地区联储总裁对维持目前紧急贷款利率的看法保持不变

路透4月15日 - 周二公布的美联储磋商细节会议记录显示，九位地区联邦储备银行总裁上月赞成维持美联储紧急贷款利率在0.75%，而三位则投票支持小幅上调。

在美联储3月18-19日政策决策会议前九比三的投票情况，与1月政策会议前的投票情况一致，暗示多数决策者对目前美国货币政策现有宽松立场感到满意。

会议记录显示，费城、堪萨斯城和达拉斯联储银行总裁再度重申升息至1.0%的长期诉求。

据会议记录，整体而言，地方联储银行总裁“仍对经济将持续温和扩张保持谨慎乐观的看法，尽管多数人指出，严冬气候抑制了近期经济活动。”