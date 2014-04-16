日本股市：日经延续涨势，软银受阿里巴巴业绩提振大涨

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透东京4月16日 - 日本股市日经指数周三上涨，此前美股隔夜表现好转。权重股软银大涨，受到其关联企业中国电子商务巨擘阿里巴巴集团强劲业绩的提振。
日经指数 上涨1.8%至14,246.65点，继续从本月稍早位于13,885的六个月低点反弹，日经在上周创下三年来最差单周表现。
不过乌克兰情势升级，以及美股走势不稳、日本央行未有更多货币宽松举措，均造成日股上涨有限。
日股早盘亮点是软银 ，跳涨7.3%，此前阿里巴巴去年第四季营收大幅增长66%，在IPO前带来喜讯。
逢低买盘也支撑日股，日经指数今年以来跌幅已超过12%。
东证股价指数 上涨1.5%至1,152.93点，JPX日经400指数 上涨1.5%至10,492.01。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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