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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 10:09 BJT

日本股市：日经延续涨势，软银受阿里巴巴业绩提振大涨

路透东京4月16日 - 日本股市日经指数周三上涨，此前美股隔夜表现好转。权重股软银大涨，受到其关联企业中国电子商务巨擘阿里巴巴集团强劲业绩的提振。

日经指数 上涨1.8%至14,246.65点，继续从本月稍早位于13,885的六个月低点反弹，日经在上周创下三年来最差单周表现。

不过乌克兰情势升级，以及美股走势不稳、日本央行未有更多货币宽松举措，均造成日股上涨有限。

日股早盘亮点是软银 ，跳涨7.3%，此前阿里巴巴去年第四季营收大幅增长66%，在IPO前带来喜讯。

逢低买盘也支撑日股，日经指数今年以来跌幅已超过12%。

东证股价指数 上涨1.5%至1,152.93点，JPX日经400指数 上涨1.5%至10,492.01。(完)
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