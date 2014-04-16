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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 10:34 BJT

新兴汇市：坡元、韩元和马币均削减跌幅，之前中国GDP数据优于预期

路透新加坡4月16日 - 多数新兴亚洲货币周三削减跌幅，此前公布的数据显示，中国第一季经济成长优于预期。

0208GMT，坡元兑美元 报1.2529，周二收盘价报1.2525。坡元稍早一度低见1.2541。

韩元 和马币(林吉特) 也削减最初跌幅。

中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，高于路透调查预估中值7.3%；环比增长1.4%。 (完)

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