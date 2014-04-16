路透调查：美国上周原油库存料增加，油品库存可能下滑

路透4月15日 - 周二公布的一份路透对八位分析师的调查结果显示，美国上周商业原油库存料增加，而精炼油品库存可能下滑。

此次调查在美国能源资料协会(EIA)发布一周库存报告前进行。受访者平均预期，美国4月11日止当周的原油库存料增加230万桶。

EIA上周公布的数据显示，4月4日止当周美国原油库存增幅超乎预期，且墨西哥湾沿岸库存则创下纪录新高，因原油产量大增，且重要水道重新开放。

路透调查分析师预估汽油库存减少170万桶，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存则下降40万桶。

美国石油协会(API)周二公布4月11日止当周原油库存增加760万桶。汽油库存减少49.9万桶，馏分油库存减少110万桶。

“我们认为汽油库存将显示温和减少，表观需求可能升至每日900万桶以上，为去年秋季以来最高水准，进口则可能回落至每日不到50万桶，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。

路透调查还显示，炼厂产能利用率料上升0.1个百分点，此前一周为减少0.2个百分点至87.5%。

EIA将于周三1430GMT公布库存报告。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻