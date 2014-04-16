路透调查：美国上周原油库存料增加，油品库存可能下滑

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透4月15日 - 周二公布的一份路透对八位分析师的调查结果显示，美国上周商业原油库存料增加，而精炼油品库存可能下滑。
此次调查在美国能源资料协会(EIA)发布一周库存报告前进行。受访者平均预期，美国4月11日止当周的原油库存料增加230万桶。
EIA上周公布的数据显示，4月4日止当周美国原油库存增幅超乎预期，且墨西哥湾沿岸库存则创下纪录新高，因原油产量大增，且重要水道重新开放。
路透调查分析师预估汽油库存减少170万桶，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存则下降40万桶。
美国石油协会(API)周二公布4月11日止当周原油库存增加760万桶。汽油库存减少49.9万桶，馏分油库存减少110万桶。
“我们认为汽油库存将显示温和减少，表观需求可能升至每日900万桶以上，为去年秋季以来最高水准，进口则可能回落至每日不到50万桶，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。
路透调查还显示，炼厂产能利用率料上升0.1个百分点，此前一周为减少0.2个百分点至87.5%。
EIA将于周三1430GMT公布库存报告。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译