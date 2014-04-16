台湾债市：金融债交割无碍RP利率持稳，钱多券少状况依旧

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透台北4月16日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三持稳低位。交易员表示，今日虽有130亿台币金融债交割，但因市场资金宽松依旧，券商又没有多余筹码可做，因此并未令利率产生变动。
交易员指出，近期公债次级市场交易低迷，券商几乎没有明显买超，因此资金需求度降低。至于公司债的补券量也不大，因此券源持续处于稀缺状态，不过资金池水位却处于高点，本月以来钱多券少的状况并未改变。
“今天有多的券，丢完了还不够给别人，因为太忙了，不然公债利率就会开0.53%。〞一大型证券商交易员说。
另一证券商交易员则称，今天金融债交割，买盘主要是寿险业，但却没有听说投信因此遭到赎回，可见市场的钱真的很多。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，此皆大致同于上日。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%；极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，均同上日。
今日新发行债券有彰化银行 100亿台币金融债及台新金控 旗下台新银行30亿台币金融债。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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