台湾汇市：台币实质价位早盘区间交投，重要事件前交投趋淡

路透台北4月16日 - 台币兑美元 实质价位周三早盘在上日区间内狭幅来回。稍早中国发布的第一季经济数据强于预期，限制多数亚币的跌幅，台币在数据发布前交投方向不明显，其后亦在区间内来回，早盘以实质买卖需求为主，交投趋于静淡。

汇银人士指出，国际汇市亦无明显趋势，多数在等待国际消息面是否出现线索，因除中国数据外，今晚亦有美联储主席叶伦的演讲。在本地市场关注的外资动向方面，虽然汇市早盘仍见小幅的外资汇入，但力道有限，且台股早盘在平盘附近来回，预料今日对台币价格的影响有限。

〞其实就是没有方向，后面就要看外资是不是在台股转卖超后汇出。〞一位本地银行交易员称。

市场人士也指出，与台币具比价效应的韩元 一早的波动亦不大，本地进出口商在月中之际，实质需求也不高，主要以零星进出为主，盘面相对安静。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.165-30.187，上日台币实质交易区间主要在30.150-30.248。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价持续微幅收敛；一个月远汇报价 早盘在30.147/30.160左右，上日纽约盘收在30.150。

中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4 %，高于路透调查预估中值7.3%；环比增长1.4%。

交易员观察市场动态：

* 美元指数 及主要亚币如韩元等走势均不显着

* 台股 在平盘上下徘徊，外资于汇市动向暂时见小幅汇入

* 进出口商早盘见零星抛补，交易盘减弱

* 静待晚间叶伦谈话

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.150-30.220

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