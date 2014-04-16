国际油市：利比亚达成重启部分油港协议后的第一批石油将装运出口

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月15日 - 利比亚国家石油公司(NOC)表示，一艘油轮周二将从该国重新开启的Hariga港装载100万桶原油，是政府与反叛组织达成协议重开油港后第一批出口。
油港关闭数月来引发全球市场供应疑虑，帮助支撑布兰特原油期货价格。利比亚情势的发展让布兰特原油周二跌向每桶109美元。
NOC引述一名石油官员的话在网站声明中表示，油轮Aegean Dignity预定将石油运往意大利。路透AIS Live船运追踪显示，Aegean Dignity号油轮接近利比亚海岸。
2011年以前利比亚石油出口能力接近每日130万桶，但港口遭封锁后减少了约70万桶，而该国西部的抗议活动也造成一些零星的中断。
根据外界期待已久的协议，联邦主义反叛组织同意重启Hariga港和Zueitina港；其余石油出口港的协议仍在持续进行磋商。
利比亚两个最大的港口--Es Sider港和Ras Lanuf港--仍由反叛势力控制，后续取决于进一步谈判，但那将涉及叛军要求在东部Cyrenaica地区更大程度自治等棘手议题。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译