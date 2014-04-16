国际油市：利比亚达成重启部分油港协议后的第一批石油将装运出口

路透伦敦4月15日 - 利比亚国家石油公司(NOC)表示，一艘油轮周二将从该国重新开启的Hariga港装载100万桶原油，是政府与反叛组织达成协议重开油港后第一批出口。

油港关闭数月来引发全球市场供应疑虑，帮助支撑布兰特原油期货价格。利比亚情势的发展让布兰特原油周二跌向每桶109美元。

NOC引述一名石油官员的话在网站声明中表示，油轮Aegean Dignity预定将石油运往意大利。路透AIS Live船运追踪显示，Aegean Dignity号油轮接近利比亚海岸。

2011年以前利比亚石油出口能力接近每日130万桶，但港口遭封锁后减少了约70万桶，而该国西部的抗议活动也造成一些零星的中断。

根据外界期待已久的协议，联邦主义反叛组织同意重启Hariga港和Zueitina港；其余石油出口港的协议仍在持续进行磋商。

利比亚两个最大的港口--Es Sider港和Ras Lanuf港--仍由反叛势力控制，后续取决于进一步谈判，但那将涉及叛军要求在东部Cyrenaica地区更大程度自治等棘手议题。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)