更新版 1-日本经济：央行总裁维持对经济乐观看法，预计经济成长将逐步加速

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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日本央行官员一再重申，坚信本月上调消费税将不会令经济脱离增长轨道，也不会阻止实现央行2%的通胀目标。
不过很多分析师和交易商称，日本央行将有必要再次放宽政策--可能会在7月--因消费者物价增长势头可能会停止。
日本经济新闻报导，日本政府料在即将公布的月度报告中调降对经济整体评估，把4月1日起开始上调消费税对民间消费带来的冲击预期纳入考量。
黑田东彦强调道，受上调消费税影响，4-6月的经济表现将趋弱，不过随后的经济增长将回归至潜能上方，大概会在0.5%左右，因为就业和个人所得将改善。
不过他指出，在朝着实现日本央行物价目标的道路上，日本才仅仅是进程过半，黑田近期开始一再强调这一观点，料会令市场越发预期一旦经济步履蹒跚，日本央行会准备祭出行动。
“目前来看，重要的是要尽我们所能尽快实现2%的物价目标。”黑田说道。
日本央行定于4月30日召开政策检视会议，届时将公布新的长期经济和物价目标，料显示从2015年中开始，日本经济可能会出现2%左右、持续至少两年的通胀率。(完)
(编译 李爽/孙茉莉; 审校 杜明霞)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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