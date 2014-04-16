更新版 1-日本经济：央行总裁维持对经济乐观看法，预计经济成长将逐步加速

日本央行官员一再重申，坚信本月上调消费税将不会令经济脱离增长轨道，也不会阻止实现央行2%的通胀目标。

不过很多分析师和交易商称，日本央行将有必要再次放宽政策--可能会在7月--因消费者物价增长势头可能会停止。

日本经济新闻报导，日本政府料在即将公布的月度报告中调降对经济整体评估，把4月1日起开始上调消费税对民间消费带来的冲击预期纳入考量。

黑田东彦强调道，受上调消费税影响，4-6月的经济表现将趋弱，不过随后的经济增长将回归至潜能上方，大概会在0.5%左右，因为就业和个人所得将改善。

不过他指出，在朝着实现日本央行物价目标的道路上，日本才仅仅是进程过半，黑田近期开始一再强调这一观点，料会令市场越发预期一旦经济步履蹒跚，日本央行会准备祭出行动。

“目前来看，重要的是要尽我们所能尽快实现2%的物价目标。”黑田说道。

日本央行定于4月30日召开政策检视会议，届时将公布新的长期经济和物价目标，料显示从2015年中开始，日本经济可能会出现2%左右、持续至少两年的通胀率。(完)