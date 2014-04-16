中国经济：一季度国民经济运行情况发布会要点摘录

路透北京4月16日 - 中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）。

统计局并公布，中国1-3月固定资产投资同比增长17.6%，一季度工业和零售销售分别增长8.7%和12%。单独3月来看，工业和零售销售同比分别增长8.8%和12.2%。

以下是国家统计局新闻发言人盛来运在新闻发布会上讲话的内容要点摘录：(*表示新增内容)

*--基本格局是很明确的，出口下滑就意味着出口对经济增长的贡献可能比去年一季度下降。内需的贡献仍然是支持中国经济增长最主要的因素，而且内需的贡献是在上升的。投资与消费这两驾马车的比较来讲，投资的增速是回落的，而社会消费品零售总额虽然名义增速回落，但扣掉物价以后，实际增速有所加快，这意味着消费对经济增长的贡献是在上升的。从这个角度来讲，中国的需求结构是在向好的方向转化。

*--从就业、收入、物价以及结构调整这些新的亮点来看，虽然一季度经济增速稳中略缓，但运行在合理的区间，并且经济稳中有进、稳中向好的态势没有发生根本的改变，仍在向宏观调控的预期方向发展。

*--新阶段主动把增长速度降下来是有利于调结构、转方式，特别是有利于市场机制发挥倒逼作用来推动企业转型升级。

*--事实上中国经济现在正在发生着一场全面而深刻的结构性的变革。比如说，虽然增长速度有所回落，但是城镇化仍在较快推进，每年城镇化率提高一个百分点以上；虽然工业增长速度有所回落，但是第三产业发展还是比较快的，去年第三产业所占比重第一次超过二产比重；虽然投资增速有所回落，但是消费对经济增长的贡献在提升。所以从这些方面来看，中国经济正在发生结构性的变化。

*--从房价监测的情况来看，一季度有几个特点：一是总体的房价均价虽然有所变动，变化不大，总体稳定。二是房价确实是出现了一些明显的分化，一线城市房价温和上涨，部分二线城市房价有所松动，一些住房存量比较多的三四线城市房价出现了下降，当然这也是市场调节的一个很正常的表现。房地产市场的这种新变化，既是市场主动调节的一个结果，也是政府主动调控的结果。相信相关部门会紧密跟踪房地产市场的变化，根据新变化进一步完善房地产调控的政策，着重建立房地产调控的长效机制，确保房地产市场平稳健康发展。

*--3月份PPI降幅有所扩大，主要原因是两个方面：一是因为国内的供求矛盾仍然比较突出，传统行业的一些产能也进入集中释放期，再加上政策回归常态以后，供求缺口有所扩大，这方面工业品的出厂价格还在下降。二是跟国际形势的变化也有关系，由于美国处于退出QE政策过程之中，大宗商品的价格有所回调，这样国际大宗商品价格的波动对国内也有一些影响。

*--经济增速降低而就业形势较好并不矛盾。经济总量在扩张，对劳动力的需求也在增加。第三产业的比重在上升，服务业发展的速度在加快，服务业是劳动密集型产业，对劳动力的需求也会增加。劳动力的持续减少也有利于就业矛盾的缓解。从这些原因来看，中国劳动力就业形势的变化与经济本身的运行仍然是合乎逻辑的。

--中国一季度外贸数据若扣除很多不可比因素后，实际增长好于数据本身。

--一季度房地产投资增速下滑拉低固定资产投资增速0.7个百分点。一季度房地产市场的确发生了新的变化，但总体上仍比较稳定。一季度房价出现分化是市场调节的正常表现。

--中国难以维持过去两位数的经济增速，但中长期看增速仍然不慢

--中国一季度GDP仍在目标区间内，在全世界范围讲也是比较高的增速。

--一季度外部环境复杂多变，经济仍存在一定下行压力。

--中国一季度经济增速回落因素包括外部环境仍然严峻，不可避免影响出口。

--中国正处于增速换档、结构调整期，增速放缓也是主动调控的结果。