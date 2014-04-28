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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 16:48 BJT

台湾汇市：台币小幅收高，外资持续汇入襄助但力道不大

* 外资汇入及出口商抛汇提供台币助力
    * 月底出口商抛汇效应并不明显
    * 明日实质交投料在30.220-30.280

    路透台北4月28日 - 台币兑美元  周一收高3.5分。台币今日在外资小
量汇入及出口商较为零星的抛汇助益下，全日走势偏升。然而成交量低迷，加以本周重要事
件及数据发布在即，交易商估台币本周波动不会太大，仍以区间整理为主。 
    
    汇银人士指出，尽管本地有核四争议的困扰，但外资在台股仍连续买超，其汇入力道虽
小，但尚未转为汇出，让台币走势稳于当前。而出口商虽有月底例行的本币需求，但在上周
抛汇量已达一定水准后，今日在汇市的卖汇力道亦不见扩大，限制了台币的升值幅度。
        
    〞到了30.250附近，出口商出来卖汇的变少了...价格不具吸引力。〞一本地银行交易
员说。
    
    交易员亦指出，与台币走势相关度较高的韩元 及人民币 今日兑美
元均走强，也是推升台币的助力之一。特别是韩元收在日高1,035元，今年4月10日韩元触及
此价位时，台币也触及30元整数关卡，但近来两者价位有所脱勾，今日台币高位仅在30.230
。
    
    从货币走势来看，去年一整年台币与韩元几乎亦步亦趋，涨跌多数同向，但今年以来的
走势却与韩元有些悖离，反而与人民币的走势较趋于一致。
    
    人民币兑美元即期汇率周一早盘走升，结购汇显均衡。中间价连续第四天上行至两周以
来高位，人民币终于稍做回涨。交易员称需关注中间价后期走势。 
    
    此外，本周因美国联邦储备理事委员会(美联储/FED)的公开市场委员会(FOMC)召开在即
，加上周五又有非农就业数据的公布，市场观望气氛浓厚，也让交易盘较为退却，不愿提前
押注。
    
    汇银人士预估，明日台币实质交易区间暂看在30.250上下，区间估30.220-30.280，目
前以横向整理看待。今日台币实质交易区间主要在30.242-30.275，上日则在30.260-30.280
。       
   
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点转为折价，
上日在价平附近；一个月远汇报价 尾盘在30.210/30.240左右，上日纽约盘收
在30.275，台币略略偏升。
    
    台湾股市 周一收高0.41%。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买
超39.80亿台币，自3月21日以来至今已是连续第26个交易日买超，共计买超1,370.97亿台币
。 
    
    韩国韩元周一领涨新兴亚币，受人民币反弹和美元全线疲软支撑，美国联邦储备理事会
(美联储/FED)会议前投资者回补亚币空仓。   
        
    本周全球重要经济事件及数据：
    4/28(一)：美国3月成屋待完成销售、美国4月达拉斯联邦储备银行制造业指数；
    4/29(二)：日本4月制造业PMI、韩国央行公布4月政策会议记录、美国2月标普/Case-Sh
iller房价指数、美国4月消费者信心指数、美国独立社区银行家协会2014年华盛顿政策峰会
(至5月2日)--美联储主席叶伦将在会议第三日讲话；
    4/30(三)：台湾公布第一季经济成长率(概估值)、美国4月ADP就业报告、美国第一季 
实质GDP环比年率初值、美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议、日本央行货币政 
策会议、欧元区4月通胀率初值；
    5/1(四)：台湾金融市场休市一天、中国4月官方制造业PMI、美国3月实质个人支出、 
美国一周初请失业金人数、美国4月Markit制造业PMI终值、美国3月建筑支出及4月ISM制造
业指数；
    5/2(五)：美国4月非农就业岗位、美国3月工厂订单、欧元区4月Markit制造业PMI、欧 
元区3月失业率。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.285    30.320   30.230-30.320   30.320     5.31    6.44
                                                                       
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