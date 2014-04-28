台湾汇市：台币小幅收高，外资持续汇入襄助但力道不大

* 外资汇入及出口商抛汇提供台币助力 * 月底出口商抛汇效应并不明显 * 明日实质交投料在30.220-30.280 路透台北4月28日 - 台币兑美元 周一收高3.5分。台币今日在外资小 量汇入及出口商较为零星的抛汇助益下，全日走势偏升。然而成交量低迷，加以本周重要事 件及数据发布在即，交易商估台币本周波动不会太大，仍以区间整理为主。 汇银人士指出，尽管本地有核四争议的困扰，但外资在台股仍连续买超，其汇入力道虽 小，但尚未转为汇出，让台币走势稳于当前。而出口商虽有月底例行的本币需求，但在上周 抛汇量已达一定水准后，今日在汇市的卖汇力道亦不见扩大，限制了台币的升值幅度。 〞到了30.250附近，出口商出来卖汇的变少了...价格不具吸引力。〞一本地银行交易 员说。 交易员亦指出，与台币走势相关度较高的韩元 及人民币 今日兑美 元均走强，也是推升台币的助力之一。特别是韩元收在日高1,035元，今年4月10日韩元触及 此价位时，台币也触及30元整数关卡，但近来两者价位有所脱勾，今日台币高位仅在30.230 。 从货币走势来看，去年一整年台币与韩元几乎亦步亦趋，涨跌多数同向，但今年以来的 走势却与韩元有些悖离，反而与人民币的走势较趋于一致。 人民币兑美元即期汇率周一早盘走升，结购汇显均衡。中间价连续第四天上行至两周以 来高位，人民币终于稍做回涨。交易员称需关注中间价后期走势。 此外，本周因美国联邦储备理事委员会(美联储/FED)的公开市场委员会(FOMC)召开在即 ，加上周五又有非农就业数据的公布，市场观望气氛浓厚，也让交易盘较为退却，不愿提前 押注。 汇银人士预估，明日台币实质交易区间暂看在30.250上下，区间估30.220-30.280，目 前以横向整理看待。今日台币实质交易区间主要在30.242-30.275，上日则在30.260-30.280 。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点转为折价， 上日在价平附近；一个月远汇报价 尾盘在30.210/30.240左右，上日纽约盘收 在30.275，台币略略偏升。 台湾股市 周一收高0.41%。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买 超39.80亿台币，自3月21日以来至今已是连续第26个交易日买超，共计买超1,370.97亿台币 。 韩国韩元周一领涨新兴亚币，受人民币反弹和美元全线疲软支撑，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)会议前投资者回补亚币空仓。 本周全球重要经济事件及数据： 4/28(一)：美国3月成屋待完成销售、美国4月达拉斯联邦储备银行制造业指数； 4/29(二)：日本4月制造业PMI、韩国央行公布4月政策会议记录、美国2月标普/Case-Sh iller房价指数、美国4月消费者信心指数、美国独立社区银行家协会2014年华盛顿政策峰会 (至5月2日)--美联储主席叶伦将在会议第三日讲话； 4/30(三)：台湾公布第一季经济成长率(概估值)、美国4月ADP就业报告、美国第一季 实质GDP环比年率初值、美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议、日本央行货币政 策会议、欧元区4月通胀率初值； 5/1(四)：台湾金融市场休市一天、中国4月官方制造业PMI、美国3月实质个人支出、 美国一周初请失业金人数、美国4月Markit制造业PMI终值、美国3月建筑支出及4月ISM制造 业指数； 5/2(五)：美国4月非农就业岗位、美国3月工厂订单、欧元区4月Markit制造业PMI、欧 元区3月失业率。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.285 30.320 30.230-30.320 30.320 5.31 6.44 元太外汇经纪公司 30.285 30.315 30.245-30.315 30.315 3.32 3.74 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.150/-0.120 -0.120/-0.100 (完)