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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 10:45 BJT

日本股市：日经指数扩大涨势，此前财相对退休金基金发表看法

路透东京4月16日 - 日本股市日经指数周三扩大涨势，此前日本财务大臣麻生太郎对该国1.26万亿美元的政府退休金基金发表了含糊评论。交易员认为这意味着其可能扩大买进股票。

日经指数 一度高见14,334.46点，或较上日收盘价上涨2.4%。此前麻生太郎对国会表示，退休金基金自6月起在股市“会有变动”。(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)
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