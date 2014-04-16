新闻稿：穆迪授予保利地产拟发行债券Baa3的评级

(以下中文新闻稿由穆迪提供)

香港，2014年4月14日—穆迪投资者服务公司已向Poly Real Estate Finance Ltd.拟发行的债券授予Baa3高级无抵押债务评级。

该债券将由保利房地产 (集团) 股份有限公司 (Baa2/稳定) 全资子公司恒利 (香港) 置业有限公司 (Baa3/稳定) 提供担保。

除了由恒利提供担保之外，上述拟发行债券也将受到保利地产、恒利和债券受托人之间的股权收购协议和维好协议 (Keepwell Deed) 所支持。

对于上述债券发行，最终母公司中国保利集团公司 (未评级) 亦将通过维好协议为保利地产和恒利提供支持。保利集团是国有企业，由国务院国有资产监督管理委员会全资所有。

此外境外利息储备帐户中也会有6个月的利息储备。

此次发行募集的资金将用于现有债务再融资、一般企业用途并为利息储备帐户准备资金。

评级理据

穆迪副总裁/高级分析师曾启贤表示：“在获取境内银行资金越来越难以预期的环境下，拟发行的债券将可改善保利地产和恒利的流动性。” 同时该长期融资将在一定程度上延长两家公司的债务到期期限。

此外，Baa3的债券评级仍反映恒利的个体信用状况及3个子级的评级提升，评级提升的依据是穆迪预计保利地产 将在恒利承压时向其提供财务及运营支持。

穆迪也注意到拟发行的债券带有不可撤销的跨境人民币备用贷款条款。

“与没有此类条款的常规维好协议结构相比，人民币备用贷款条款将可提供额外支持，因为该备用贷款可使保利地产将境内人民币资金向境外转移，从而更灵活地向恒利及时提供流动性支持。”曾启贤称。曾启贤同时也是保利地产和恒利的主分析师。

在拟发行的债券维好协议中加入人民币备用贷款条款进一步表明了保利地产向恒利提供支持的意愿。

恒利的个体信用状况反映了其规模较小，以及预计未来1-2年内该公司将通过资产收购及母公司股权注入继续实现规模增长，从而增强其运营及财务状况。

通过母公司年内注入的4个项目，到2013年底，恒利的总资产已从2012年底的人民币30亿元增长至人民币80亿元。该规模增长与穆迪预期保持一致。

然而，短期内恒利的信用状况仍将维持弱势，其运营及信用质量需要依赖保利地产的支持。

稳定展望反映了穆迪预计恒利将获得保利地产的全面运营及财务支持，幷可依照其业务规划执行其业务计划，以扩大资产规模，并提高合约销售额。

短期内恒利及其担保的债券评级上调的机会有限。如出现以下情况，长期来看穆迪将考虑上调其评级： (1) 恒利成功实施其业务计划； (2) 大幅提升其规模及多样化程度；以及 (3) 改善其信用状况，调整后债务/资本比率降至50%以下， EBITDA/利息比率持续高于4-5倍。

若发生以下情况，则恒利的评级可能会有下调压力： (1) 该公司未能在未来12个月按业务计划收购资产，导致其规模、销售额和运营现金流低于预期；及/或 (2) 该公司显着加快开发步伐，并采取激进的购地计划，造成其流动性减弱，及/或未来2-3年EBITDA/利息覆盖率未能达到2倍。

若有迹象表明恒利对保利地产的战略重要性大幅下降，保利地产对其的持股比例降低，或来自保利地产的支持弱化，或保利地产自身的信用状况恶化，则恒利的评级可能也会受到不利影响。

上述评级所采用的主要评级方法是2009年3月发布的《全球住房建造业评级方法》 (Global Homebuilding Industry Methodology) 。关于上述评级方法，请浏览www.moodys.com的信用政策页。

恒利 (香港) 置业有限公司是保利房地产 (集团) 股份有限公司的全资子公司。恒利于2006年在香港成立，目前是保利地产唯一的境外投资与融资平台。截至2013年底恒利的总资产为人民币80亿元。