路透调查：需求疲软或导致今年铜价下跌，铝市过剩规模可能收窄

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 2014年现货铜价料在每吨6,816.50美元，2015年为6,839美元
* 2014年铜供应料过剩22.8万吨，2015年过剩26.2万吨
* 今明两年铝供应过剩料分别为6.8107万吨和8.1万吨
路透伦敦4月15日 - 路透调查显示今年铜价可能下跌，因供应增速高于需求；受减产影响，铝市场过剩规模可能大幅收窄。
路透访问的26名分析师对2014年铜、铝和铅价的预估中值自1月估值下调。但他们将镍价预估上调5%，修正幅度最大。
今年的现货铜均价 预计为每吨6,816.50美元，低于1月预估的7,013美元，并较2013年均价低近7%。他们预计2015年铜价为每吨6,839美元。
天达分析师Marc Elliott称中国需求可能下滑。“下半年铜市过剩规模可能扩大，因在中国通常的春季或初夏工业高峰期过后，需求会减少，”他说。
到2014年底铜市料过剩22.8万吨，前次调查估计为26.05万吨；2015年过剩规模将增至26.2万吨。
铝市场方面，过剩规模料将大幅收窄至6.8107万吨，上次调查曾预计可能过度供应56.84万吨。
根据24名受访分析师，今年现货铝均价 料为每吨1,792.50美元，低于之前估计的1,840美元，也低于2013现货均价1,844.95美元。铝价预计将在2015年再度上升，达到1,950美元。
**中国成长放缓**
中国经济第一季可能遭遇五年来最慢增速，2014年开局疲弱已促使政府行动。中国占到全球精炼铜需求的40%。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 3月降至每吨7,000下方的三年半低点，因担忧中国信贷危机可能迫使出脱已锁定大量金属的融资交易。
“近几个月进口需求主要源自融资交易。我们预计这种活动将放缓或暂停，”Capital Economics资深大宗商品分析师Caroline Bain称。“如果中国制造企业难以获得信贷或贸易融资，实货需求可能也会跟着放缓。”
分析师将2014年现货镍价 预估较上次调查上调5%，至每吨15,650.50美元，因主要出口国印尼禁止矿石出口后，外界持续担忧镍市可能短缺。
2015年镍价料攀升至17,395.80美元。
今明两年的锌价 预估分别为每吨2,060美元和2,250美元。锡价 预估则分别为每吨23,182.50美元和24,444.50美元。今年锌市预计短缺2,000吨，之前估计为过剩9.8万吨；锡市料短缺3,000吨，与前次预估一致。
今年现货铅价 预计为每吨2,186.90美元，略低于前次预估的2,226美元，但仍较2013年均价高2%。2015年铅价或为2,342美元。(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选