路透调查：需求疲软或导致今年铜价下跌，铝市过剩规模可能收窄

* 2014年现货铜价料在每吨6,816.50美元，2015年为6,839美元

* 2014年铜供应料过剩22.8万吨，2015年过剩26.2万吨

* 今明两年铝供应过剩料分别为6.8107万吨和8.1万吨

路透伦敦4月15日 - 路透调查显示今年铜价可能下跌，因供应增速高于需求；受减产影响，铝市场过剩规模可能大幅收窄。

路透访问的26名分析师对2014年铜、铝和铅价的预估中值自1月估值下调。但他们将镍价预估上调5%，修正幅度最大。

今年的现货铜均价 预计为每吨6,816.50美元，低于1月预估的7,013美元，并较2013年均价低近7%。他们预计2015年铜价为每吨6,839美元。

天达分析师Marc Elliott称中国需求可能下滑。“下半年铜市过剩规模可能扩大，因在中国通常的春季或初夏工业高峰期过后，需求会减少，”他说。

到2014年底铜市料过剩22.8万吨，前次调查估计为26.05万吨；2015年过剩规模将增至26.2万吨。

铝市场方面，过剩规模料将大幅收窄至6.8107万吨，上次调查曾预计可能过度供应56.84万吨。

根据24名受访分析师，今年现货铝均价 料为每吨1,792.50美元，低于之前估计的1,840美元，也低于2013现货均价1,844.95美元。铝价预计将在2015年再度上升，达到1,950美元。

**中国成长放缓**

中国经济第一季可能遭遇五年来最慢增速，2014年开局疲弱已促使政府行动。中国占到全球精炼铜需求的40%。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 3月降至每吨7,000下方的三年半低点，因担忧中国信贷危机可能迫使出脱已锁定大量金属的融资交易。

“近几个月进口需求主要源自融资交易。我们预计这种活动将放缓或暂停，”Capital Economics资深大宗商品分析师Caroline Bain称。“如果中国制造企业难以获得信贷或贸易融资，实货需求可能也会跟着放缓。”

分析师将2014年现货镍价 预估较上次调查上调5%，至每吨15,650.50美元，因主要出口国印尼禁止矿石出口后，外界持续担忧镍市可能短缺。

2015年镍价料攀升至17,395.80美元。

今明两年的锌价 预估分别为每吨2,060美元和2,250美元。锡价 预估则分别为每吨23,182.50美元和24,444.50美元。今年锌市预计短缺2,000吨，之前估计为过剩9.8万吨；锡市料短缺3,000吨，与前次预估一致。