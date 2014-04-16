路透调查：钯金价格料因乌克兰僵局及新ETF而上涨，铂金价格料下滑

* 预计今年钯金价格将涨至每盎司788美元

* 乌克兰形势僵局及南非矿山罢工提振了钯金价格

* 预计2014年铂金价格将降至每盎司1,500美元，2015年为1,625美元

路透伦敦4月15日 - 周二公布的路透调查结果显示，分析师上调2014年钯金价格预估，本周钯金价格触及两年半高位。分析师同时下调铂金价格预测，之前铂金未因南非矿山持续罢工而上涨。

钯金价格触及2011年8月以来最高位814.20美元，因市场担心钯金的全球主要生产国俄罗斯的供应形势；俄罗斯与西方就乌克兰问题正处于僵局；与此同时，南非约翰尼斯堡正推出两档实货钯金基金；此外，南非矿山罢工也造成疑虑。

这已使路透调查中22位分析师上调了对钯金价格 的预估，他们预计2014年钯金价格为每盎司788美元，而1月进行的类似调查预测为770美元。分析师平均预计明年价格上涨7%，至850美元。

“俄罗斯侵占克里米亚后，人们担心俄罗斯钯金出口将下降，”Capital Economics分析师Caroline Bain称，“钯金产量不太可能受到影响，但美国和欧盟的制裁目标可能瞄准矿业利益，或是通过黑海港口的出口可能被中断。”

“更加确定的是，俄罗斯在苏联时期的钯金库存目前已经耗尽，无法再成为额外供应来源。”

另外，上月约翰尼斯堡推出两档新的钯金上市交易基金(ETF)，料将吸收大量钯金流入。

南非标准银行和Absa Capital操作的这两档基金在推出不到三周内已积累逾25万盎司钯金，是贵金属冶炼商庄信万丰估计的去年钯金投资需求的三倍多。

贵金属调查预估图表，请点选：link.reuters.com/beh58v

2014年大宗商品表现相关图表，请点选：link.reuters.com/reb25t

**铂金价格未受罢工影响**

钯金供应亦受到全球第二大生产国南非矿山罢工的威胁，目前罢工已进入第12周。

但铂金价格受罢工影响较小，南非为全球供应四分之三的铂金。现货铂金价格 目前报每盎司1,465美元，较罢工前一天几无变动。

这使得分析师下调对今年铂金价格涨幅的预估。

路透调查中，受访分析师预计今年全年铂金价格将为每盎司1,500美元，而在1月调查中预计为1,521.50美元。分析师平均预计2015年价格为1,625美元，低于1月时预计的1,650美元。

瑞信分析师Tom Kendall称，“到那时有可能罢工已获解决，产量恢复至(可能是较低的)基准水平，市场将‘失去’100万盎司过剩的铂金。”

就需求方面来说，欧洲汽车制造商的铂金消费量今年料将大致持稳。

另一重要需求主力是中国的珠宝行业，预计其需求将维持不变。但去年大量铂金涌入Absa Capital推出的铂金上市交易基金后，投资需求料将下跌。(完)