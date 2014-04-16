更新版 1-中国数据：首季GDP同比增速回落但略高预期，结构调整初显成效

* 首季GDP同比增速回落至7.4%但略高预期 * 3月工业和投资表现逊色 * 服务业对GDP的贡献增大 * 经济结构调整初显成效 (新增更多评论) 路透北京4月16日 - 受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出一年半来新 低，显现经济下行压力；但数据略高于市场预期，服务业贡献度增加，也释放出一些积极信 号，证实中国正在经济结构调整之路上前行，并已初显成效。 国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，略低于今年全年平均 增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）；不过数据高于路透 调查预估中值7.3%。GDP环比则增长1.4%。 申银万国首席宏观分析师李慧勇表示，数据完全符合其预期，不过工业增速并没有达到 市场预计的9%。可以做出两点判断：第一，去年服务业占比第一次超过第二产业，成为稳定 经济的重要力量；第二，工业3月恢复但力度偏弱，恐怕给二季度经济带来下行压力。 “中国一季度GDP仍在目标区间内，”国家统计局新闻发言人盛来运在发布会上表示， 中国正处于增速换档、结构调整期，增速放缓也是主动调控的结果，中国经济稳中有进、稳 中向好的态势基础没有发生改变。 他指出，中国经济正在发生一场全面而深刻的结构性变化。虽然还不能说中国已经由工 业型转为服务型经济、投资型转为消费型经济，但这种结构性的变化正在悄然发生。 统计局数据显示，中国一季度最终消费支出占GDP比重为64.9%，比上年同期提高1.1个 百分点；第三产业增加值占GDP比重比上年同期提高1.1个百分点，比第二产业高4.1个百分 点；万元GDP能耗则同比下降4.3%。 “基本上是东方不亮西方亮，二产不行靠三产。”中信建投研究发展部副总裁胡艳妮就 GDP数据点评道。她预计二季度经济会企稳或略好一些，3月稳增长的措施才出来，滞后效应 会体现出来。 从最新数据看，工业和投资增速均逊于市场预期。中国1-3月固定资产投资同比增长17. 6%，低于路透调查预估中值18.1%；一季度工业和零售销售分别增长8.7%和12%。单独3月而 言，工业和零售销售同比分别增长8.8%和12.2%，路透调查中值分别为9%和12.1%。 房地产投资增速也在一季度放缓。中国1-3月房地产开发投资同比增16.8%，低于前两月 的19.3%，房地产投资增速下滑拉低固定资产投资增速0.7个百分点。 浏览中国GDP及CPI走势图，请点选 link.reuters.com/tas58v 浏览中国工业增速走势图，请点选 link.reuters.com/bes58v “(GDP)7.4%的增速和工业增速之间有不一致，或许我们可以解释为工业对GDP的贡献在 下降，第三产业对GDP的贡献在上升。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩表示。 他并称，消费对经济的贡献度在增长，比去年高出1个百分点，这些都可以说是经济结 构调整的一种体现。 中国公布的经济成长数据略高于预期，让原本担心结果会相当疲弱的投资者松了一口气 。亚洲股市周三大都上涨，日本股市 扩大涨幅至2.2%，澳洲股市 上扬0.4%， 明晟亚太地区除日本以外股指 小涨0.2%；上证综指 早盘亦收升0.26 %。 以下为一季度GDP和3月宏观数据详情： 实际值 预估中值 预估区间 前值 上年同期 一季度国内生产总值(GDP) 7.4 7.3 7.2 ~7.7 7.7 7.7 3月数据: 工业增加值 8.8 9.0 8.3 ~ 9.5 8.6 8.9 固定资产投资(不含农户)(1-3 17.6 18.1 17.3 ~ 19.0 17.9 20.9 月) 社会消费品零售总额 12.2 12.1 11.7 ~ 12.7 11.8 12.6 注：GDP前值为2013年四季度数据，3月详细数据前值为1-2月数据。 此前公布的数据已显示今年一季度经济走弱。3月进出口额双双同比下滑让人大跌眼镜 ，固然可以归咎于去年同期基数偏高，但外需复苏差强人意也难脱干系；工业生产者出厂价 格指数(PPI)同比下降2.3%，已持续逾两年负增长，且降幅为八个月来最大；3月末M2增速则 创出有数据以来新低。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)