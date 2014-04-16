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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 11:29 BJT

日本金融：央行总裁表示将密切关注股市波动

路透东京4月16日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，他认为央行实施的超常规货币刺激举措并未助长市场的投机性波动，不过他也表示将密切关注股市变化。

黑田东彦在议会会议上表示，“相比实施‘安倍经济学’之前，股价有所升高。市场波动性可能也有所加大，但这对经济没有造成大的负面影响。”

他称，“我不会对股价波动作出直接评论，但希望予以密切关注。”

黑田东彦指出，股价波动受到各种短期因素的影响，但总体趋势反映了对企业营收的预期。

他并称，日本央行无意忽略价格走势将政府债务货币化并保持日本公债低收益率，以减轻财政负担；强烈希望政府继续推进恢复财政健康的努力。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
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