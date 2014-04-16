日本金融：央行总裁表示将密切关注股市波动

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透东京4月16日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，他认为央行实施的超常规货币刺激举措并未助长市场的投机性波动，不过他也表示将密切关注股市变化。
黑田东彦在议会会议上表示，“相比实施‘安倍经济学’之前，股价有所升高。市场波动性可能也有所加大，但这对经济没有造成大的负面影响。”
他称，“我不会对股价波动作出直接评论，但希望予以密切关注。”
黑田东彦指出，股价波动受到各种短期因素的影响，但总体趋势反映了对企业营收的预期。
他并称，日本央行无意忽略价格走势将政府债务货币化并保持日本公债低收益率，以减轻财政负担；强烈希望政府继续推进恢复财政健康的努力。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译