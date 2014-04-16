汽车产业：美国参议员要求Delphi就通用汽车点火开关召回做出回应

路透华盛顿4月16日 - 美国国会议员正在调查为何通用汽车 会在许多车辆当中使用不良的点火开关，如今他们将调查目标转移至该部件供应商Delphi Automotive 。

多位参议员周二联名致函Delphi执行长Rodney O'Neal，要求该公司提供资料，以了解通用汽车显然不接受解决点火开关问题提案之后，这家部件供应商是否将责任推回给通用。

该函件指出，“我们的理解是，Delphi在2005年就点火开关问题提出了解决办法，但通用汽车并不接受。随着我们继续评估通用汽车的召回行动，了解Delphi所做的各项决定及其与通用汽车的互动至为重要。

在该函件署名的参议员包括商务委员会主席洛克菲勒(John Rockefeller)、该委员会中的共和党领导人John Thune、民主党的Claire McCaskill以及共和党的Dean Heller。

Delphi的发言人并未立即回覆置评请求。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)