汽车产业：美国参议员要求Delphi就通用汽车点火开关召回做出回应

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透华盛顿4月16日 - 美国国会议员正在调查为何通用汽车 会在许多车辆当中使用不良的点火开关，如今他们将调查目标转移至该部件供应商Delphi Automotive 。
多位参议员周二联名致函Delphi执行长Rodney O'Neal，要求该公司提供资料，以了解通用汽车显然不接受解决点火开关问题提案之后，这家部件供应商是否将责任推回给通用。
该函件指出，“我们的理解是，Delphi在2005年就点火开关问题提出了解决办法，但通用汽车并不接受。随着我们继续评估通用汽车的召回行动，了解Delphi所做的各项决定及其与通用汽车的互动至为重要。
在该函件署名的参议员包括商务委员会主席洛克菲勒(John Rockefeller)、该委员会中的共和党领导人John Thune、民主党的Claire McCaskill以及共和党的Dean Heller。
Delphi的发言人并未立即回覆置评请求。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译