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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 07:47 BJT

****主要国家经济指标预测--4月17日****

路透4月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
       
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段       预估值       前值
    
    4月17日(四)
    0500  日本消费者信心指数                           3月             --         38.3
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)              3月            持平        持平       
                              (较上年同期)                           -0.7%       -0.9% 
    1230  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            3月           +0.4%       +0.8%
                             (较上年同期)                            +1.4%       +1.1%
                央行核心CPI(较前月)                                  +0.3%       +0.7%
                           (较上年同期)                              +1.3%       +1.2%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)             4月12日当周       31.5         30.0
              四周均值(万人)                                           --       31.625
              续请失业金人数(万人)                  4月5日当周       279.5       277.6
    1400  美国费城联邦储备银行制造业指数               4月           正10.0      正9.0

        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值      预估值
    
    4月16日(三)
    0430  日本工业生产修正值(较前月)                      2月        -2.3%         --    
              产能利用率指数(较前月)                                 -2.6%         --    
    0800  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    2月    顺差12.53         --   
                  全球贸易收支(亿欧元)                           顺差26.23         --   
    0830  英国请领失业金人数(万人)                        3月     减少3.04       减少3   
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率  截至2月三个月      6.9%       7.1%   
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                     +1.7%      +1.8%   
                            (不包括奖金)(较上年)                     +1.4%      +1.7%   
    0900  欧元区通胀率(较前月)                          3月终值      +0.9%      +1.0%   
                  (较上年同期)                                       +0.5%      +0.5%   
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                           4月          7.0        --   
    1100  美国抵押贷款市场指数                        4月11日当周    366.1        --   
              再融资指数                                            1414.4        --   
    1230  美国房屋开工年率(万户)                          3月         94.6       97.3   
              建筑许可年率(万户)                                      99.0      100.8   
    1315  美国工业生产(较前月)                            3月        +0.7%      +0.5%   
              制造业产出(较前月)                                     +0.5%      +0.5%   
              产能利用率                                             79.2%      78.7%   
    1400  加拿大央行公布利率决定                           --         1.0%       1.0%   
    2100  韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 3月         持平       --   
                               (较上年同期)                          -0.5%       --   
    2330  日本路透短观调查制造业景气判断指数              4月         正25       --
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