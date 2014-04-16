主要国家经济指标预测--4月17日****

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 38.3 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 3月 持平 持平 (较上年同期) -0.7% -0.9% 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.8% (较上年同期) +1.4% +1.1% 央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.7% (较上年同期) +1.3% +1.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月12日当周 31.5 30.0 四周均值(万人) -- 31.625 续请失业金人数(万人) 4月5日当周 279.5 277.6 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 正10.0 正9.0 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月16日(三) 0430 日本工业生产修正值(较前月) 2月 -2.3% -- 产能利用率指数(较前月) -2.6% -- 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 顺差12.53 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差26.23 -- 0830 英国请领失业金人数(万人) 3月 减少3.04 减少3 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至2月三个月 6.9% 7.1% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +1.7% +1.8% (不包括奖金)(较上年) +1.4% +1.7% 0900 欧元区通胀率(较前月) 3月终值 +0.9% +1.0% (较上年同期) +0.5% +0.5% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 7.0 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 4月11日当周 366.1 -- 再融资指数 1414.4 -- 1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 94.6 97.3 建筑许可年率(万户) 99.0 100.8 1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.7% +0.5% 制造业产出(较前月) +0.5% +0.5% 产能利用率 79.2% 78.7% 1400 加拿大央行公布利率决定 -- 1.0% 1.0% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 持平 -- (较上年同期) -0.5% -- 2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 4月 正25 --
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。