路透调查：随着经济加速复苏，黄金反弹走势将在下半年消退

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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* 黄金2014年平均价格预估为每盎司1,278美元
* 2015年金价料跌至每盎司1,250美元
* 白银今年价格料为每盎司20.40美元，2015年为每盎司20.80美元
记者 Clara Denina 编译 王冠中
路透伦敦4月15日 - 周二公布的路透调查显示，黄金价格2014年结束时预计仅将略高于每盎司1,250美元，因美国经济成长加速，且美元升值，使得金价第一季的涨势降温。
就28名分析师和顾问所做的调查预估显示，第三季黄金价格平均料为每盎司1,262.50美元，第四季料为1,254.20美元。
2014全年平均金价料为每盎司1,278美元，高于1月调查时预估的1,235美元。
至于2015年，分析师预估金价将维持在1,250美元。
金价在2013年大跌28%，终止12年的多头走势，然后在今年头几个月意外走升。
金价今年以来上涨近9%，来到1,305美元，因对于经济成长放缓的忧虑以及地缘政治紧张情势，使得风险升高，刺激对黄金的需求。
“我们认为第一季金价涨势是建筑在不稳定的根基上，”德意志银行分析师Michael Lewis称。
“我们认为美国亮丽的成长和缩减量化宽松，将会激励美国实质收益率进一步上扬、美国股市触及新高以及美元走升，促使金价回落。”
对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减量化宽松规模的预期，是2013年金价跌势的主要推动因素。
此外，股市去年涨势，分散了对黄金的投资，造成黄金上市交易基金(ETF)大量资金出走。黄金ETF在2013年首次出现年度持仓量净减，约达730吨，抹除两年半来的增幅。
尽管金价回升，今年ETF持仓量仍持续下滑，显示投资人看法偏空。
“我们不看好黄金，因为我们没看到追捧买盘...而对于全球经济复苏我们则是相当看好，”Tiberius Asset Management的商品基金经理Christoph Eibl称。
“ETF或实货黄金需要有大量买盘，才能维持供需平衡。”
参看2014年大宗商品表现相关图表，请点选：link.reuters.com/reb25t
参看2014年贵金属调查预估图表，请点选：link.reuters.com/pyk45t
**买气降温**
金价也不太可能因亚洲的金条和金币实货买盘而受益，2013年价格意外下滑所带动的空前买气已经消退。
根据世界黄金协会(WGC)的数据，中国黄金需求到2017年将增长25%至至少1,350吨，但在2013年创纪录买进1,132吨后，2014年增长可能有限。
WGC在报告中称，2013年金价下滑，促使部分中国消费者预先购入金饰和金条，因而可能限制了2014年的需求成长。
只要印度政府维持去年祭出的降低进口政策，印度买盘亦将受限。
白银2014年价格应会超越当前水准，调查预估中值显示，今年白银价格料为每盎司20.40美元，当前水准约为20美元。
白银去年挫跌36%，在6月触及近三年低点每盎司18.19美元。尽管投资需求不俗，但稳定供应成长以及工业消费量令人失望，料使白银价格受限。
至于2015年，白银平均价格料为每盎司20.80美元，表现优于黄金。(完) (译文审校 高琦)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选