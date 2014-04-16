路透基点：两家银行欲承销复星国际葡萄牙保险收购案融资事宜--TRLPC

路透香港4月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国银行上海分行和中国工商银行正与综合性企业复星国际洽谈贷款承销事宜。这笔贷款用来支持复星国际对葡萄牙国有银行--葡萄牙储蓄信贷银行(Caixa Geral de Depositos SA)旗下保险部门的收购。

一位消息人士称，贷款规模约为5亿欧元(6.9亿美元)。根据消息人士，贷款期限将超过五年，但低于10年。

根据一份证交所文件，复星在2月7日签署协议，将斥资10亿欧元收购葡萄牙储蓄信贷银行保险分支Caixa Seguros e Saude, SGPS, SA的80%股份。买方为复星间接全资附属公司Millennium Gain Ltd，已支付1亿欧元作为预付款，剩余款项将在收购完成后结清。

根据文件，葡萄牙最大保险集团包括三个分支Fidelidade、Multicare和Cares，交易完成后将成为复星的子公司，仍主要从事葡萄牙的保险业务。

复星4月9日宣布计划供股筹资48.6-51.6亿港元(6.27-6.65亿美元)。周一，穆迪表示将继续把复星的债信评级置于可能下调的复评名单之列。

穆迪副总裁兼资深分析师Lina Choi称，“供股计划若按照预期完成，将缓解复星的近期融资压力。”

穆迪最初在1月13日复星宣布葡萄牙收购事宜后发布复评意见，称复星的融资计划存在不确定性，且交易存在执行风险。

但复星向投资者保证手中有足够的现金用于收购。我们自己的资产负债表完全有支付能力。尽管如此，我们会考虑多种可能(筹资)渠道，”复星国际副董事长兼首席执行官梁信军在接受路透专访时表示。他补充说，2013年复星取得了不错的收益，这亦有助于加强公司自身的负债表，为海外收购打下良好基础。

复星2013年营收为500.17亿元人民币(80.4亿美元)，较上年下降1.4%。总利润增长11%至103.58亿元。

总部位于上海的复星通过收购海外资产不断在全球范围内积极扩张版图。复星目前联手法国私募股权公司Ardian竞购度假酒店运营商Club Mediterranee。去年，复星出资7.25亿美元，从摩根大通手中购得纽约第一大通曼哈顿广场。

在Ardian和复星支持下，Club Med现正筹办一笔2.4亿欧元的杠杆收购贷款，东方汇理银行、Natixis和法国兴业银行担任牵头行，为收购进行融资。

复星在2010年5月签署一笔1.4亿美元境外贷款，最高综合收益196.67个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点。是次贷款由中国银行澳门分行、中国国家开发银行香港分行、东方汇理银行及Natixis安排，另有五家银行参与。