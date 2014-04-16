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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 11:19 BJT

突发事件：韩国海警称正在下沉的渡船中发现一人死亡

路透首尔4月16日 - 韩国海警周三称，正在下沉的渡船中发现一人死亡。

一名获救的乘客对YTN电视台说，渡船开始下沉前听到有大声撞击和异响。(完) (编译 侯向明； 审校 张若琪)
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