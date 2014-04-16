新闻稿：2014年1-3月份全国固定资产投资增长17.6%--国家统计局

2014年1-3月份，全国固定资产投资（不含农户）68,322亿元，同比名义增长17.6%（扣除价格因素实际增长16.3%），增速比1-2月份回落0.3个百分点。从环比速度看，3月份固定资产投资（不含农户）增长1.24%。 分产业看，1-3月份，第一产业投资1,170亿元，同比增长25.8%，增速比1-2月份加快4.9个百分点；第二产业投资28,254亿元，增长14.7%，增速加快1个百分点；第三产业投资38,898亿元，增长19.6%，增速回落1.2个百分点。第二产业中，工业投资27,894亿元，增长15%，增速加快1.2个百分点；其中，采矿业投资1,500亿元，增长12.1%，增速加快1.9个百分点；制造业投资23,582亿元，增长15.2%，增速加快0.1个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资2,812亿元，增长15.1%，增速加快9.6个百分点。 分地区看，1-3月份，东部地区投资35,264亿元，同比增长16.4%，增速比1-2月份回落0.1个百分点；中部地区投资17,031亿元，增长20.2%，增速回落0.4个百分点；西部地区投资15,579亿元，增长19.1%，增速回落0.9个百分点。 分登记注册类型看，1-3月份，内资企业投资64,236亿元，同比增长19%，增速比1-2月份回落0.2个百分点；港澳台商投资1,893亿元，下降2%，1-2月份为增长2.9%；外商投资1,976亿元，增长1.7%，增速回落3.5个百分点。 从项目隶属关系看，1-3月份，中央项目投资2,989亿元，同比增长11.3%，增速比1-2月份回落0.6个百分点；地方项目投资65,332亿元，增长17.9%，增速回落0.4个百分点。 从施工和新开工项目情况看，1-3月份，施工项目计划总投资521,938亿元，同比增长14.2%，增速比1-2月份回落2.6个百分点；新开工项目计划总投资55,015亿元，增长12.6%，增速回落2.1个百分点。 从到位资金情况看，1-3月份，固定资产投资到位资金95,744亿元，同比增长12.8%，增速比1-2月份回落1.8个百分点。其中，国家预算资金增长18.2%，增速比1-2月份加快12.9个百分点；国内贷款增长15.3%，增速加快0.9个百分点；自筹资金增长15.6%，增速回落2.2个百分点；利用外资下降6.2%，降幅缩小3.4个百分点；其他资金下降0.2%，1-2月份为增长7.7%。（完）