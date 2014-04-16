新闻稿：中国3月规模以上工业增加值同比增长8.8%--国家统计局

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透北京4月16日 - 以下是中国国家统计局周三公布的“2014年3月份规模以上工业增加值增长8.8%”新闻稿全文：
2014年3月份，规模以上工业增加值同比实际增长8.8%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比1-2月份加快0.2个百分点。从环比看，3月份比上月增长0.81%。一季度，规模以上工业增加值同比增长8.7%。 分三大门类看，3月份，采矿业增加值同比增长2.9%，制造业增长9.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.4%。 分经济类型看，3月份，国有及国有控股企业增加值同比增长4.6%，集体企业增长1.7%，股份制企业增长10.1%，外商及港澳台商投资企业增长7.8%。 分行业看，3月份，41个大类行业中有40个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长8.2%，纺织业增长6.1%，化学原料和化学制品制造业增长11.5%，非金属矿物制品业增长10.1%，黑色金属冶炼和压延加工业增长7.9%，有色金属冶炼和压延加工业增长13.7%，通用设备制造业增长10.7%，专用设备制造业增长10.7%，汽车制造业增长11.7%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长6.7%，电气机械和器材制造业增长10.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长15.3%，电力、热力生产和供应业增长4.1%。 分地区看，3月份，东部地区增加值同比增长8.6%，中部地区增长7.9%，西部地区增长10.4%。 分产品看，3月份，多种产品同比增长。其中，钢材9507万吨，增长5.0%；水泥20485万吨，增长5.9%；十种有色金属354万吨，增长7.1%；乙烯145万吨，增长6.1%；汽车236.3万辆，增长7.3%；轿车120.7万辆，增长4.4%；发电量4528亿千瓦时，增长6.2%；原油加工量4192万吨，增长2.6%。 3月份，工业企业产品销售率为96.9 %，比上年同期提高0.1个百分点。工业企业实现出口交货值9685亿元，同比名义增长5.1%。（完）
原文链接 here (整理 李贺; 审校 张喜良)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。