新闻稿：中国3月规模以上工业增加值同比增长8.8%--国家统计局

2014年3月份，规模以上工业增加值同比实际增长8.8%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比1-2月份加快0.2个百分点。从环比看，3月份比上月增长0.81%。一季度，规模以上工业增加值同比增长8.7%。 分三大门类看，3月份，采矿业增加值同比增长2.9%，制造业增长9.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.4%。 分经济类型看，3月份，国有及国有控股企业增加值同比增长4.6%，集体企业增长1.7%，股份制企业增长10.1%，外商及港澳台商投资企业增长7.8%。 分行业看，3月份，41个大类行业中有40个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长8.2%，纺织业增长6.1%，化学原料和化学制品制造业增长11.5%，非金属矿物制品业增长10.1%，黑色金属冶炼和压延加工业增长7.9%，有色金属冶炼和压延加工业增长13.7%，通用设备制造业增长10.7%，专用设备制造业增长10.7%，汽车制造业增长11.7%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长6.7%，电气机械和器材制造业增长10.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长15.3%，电力、热力生产和供应业增长4.1%。 分地区看，3月份，东部地区增加值同比增长8.6%，中部地区增长7.9%，西部地区增长10.4%。 分产品看，3月份，多种产品同比增长。其中，钢材9507万吨，增长5.0%；水泥20485万吨，增长5.9%；十种有色金属354万吨，增长7.1%；乙烯145万吨，增长6.1%；汽车236.3万辆，增长7.3%；轿车120.7万辆，增长4.4%；发电量4528亿千瓦时，增长6.2%；原油加工量4192万吨，增长2.6%。 3月份，工业企业产品销售率为96.9 %，比上年同期提高0.1个百分点。工业企业实现出口交货值9685亿元，同比名义增长5.1%。（完）