新闻稿：中国3月份社会消费品零售总额同比名义增长12.2%--国家统计局

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透北京4月16日 - 以下是中国国家统计局周三公布的“2014年3月份社会消费品零售总额增长12.2%”的全文：
2014年3月份，社会消费品零售总额19801亿元，同比名义增长12.2%（扣除价格因素实际增长10.8%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额10231亿元，增长10.2%。1-3月份，社会消费品零售总额62081亿元，同比增长12.0%。其中，限额以上单位网上零售额 815亿元，增长51.7%。 按经营单位所在地分，3月份，城镇消费品零售额17087亿元，同比增长12.1%；乡村消费品零售额2714亿元，增长12.9%。1-3月份，城镇消费品零售额53553亿元，同比增长11.8%；乡村消费品零售额8528亿元，增长12.8%。 按消费形态分，3月份，餐饮收入2050亿元，同比增长10.2%；商品零售17750亿元，增长12.5%。1-3月份，餐饮收入6465亿元，同比增长9.8%；商品零售55616亿元，增长12.2%。 在商品零售中，3月份，限额以上单位商品零售9618亿元，增长10.6%。1-3月份，限额以上单位商品零售28409亿元，增长10.3% 。（完）
原文链接 here (发稿 李贺; 审校 黄凯)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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