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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 11:01 BJT

新闻稿：中国3月份社会消费品零售总额同比名义增长12.2%--国家统计局

路透北京4月16日 - 以下是中国国家统计局周三公布的“2014年3月份社会消费品零售总额增长12.2%”的全文：

2014年3月份，社会消费品零售总额19801亿元，同比名义增长12.2%（扣除价格因素实际增长10.8%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额10231亿元，增长10.2%。1-3月份，社会消费品零售总额62081亿元，同比增长12.0%。其中，限额以上单位网上零售额 815亿元，增长51.7%。 　　按经营单位所在地分，3月份，城镇消费品零售额17087亿元，同比增长12.1%；乡村消费品零售额2714亿元，增长12.9%。1-3月份，城镇消费品零售额53553亿元，同比增长11.8%；乡村消费品零售额8528亿元，增长12.8%。 　　按消费形态分，3月份，餐饮收入2050亿元，同比增长10.2%；商品零售17750亿元，增长12.5%。1-3月份，餐饮收入6465亿元，同比增长9.8%；商品零售55616亿元，增长12.2%。 　　在商品零售中，3月份，限额以上单位商品零售9618亿元，增长10.6%。1-3月份，限额以上单位商品零售28409亿元，增长10.3% 。（完）

原文链接 here (发稿 李贺; 审校 黄凯)
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