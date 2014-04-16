《全球市场》亚股小升，中国GDP增幅略高于预期

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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欧洲股市周二受此拖累，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌0.96%。但债市受到避险买兴的扶助，德债收益率(殖利率) 跌至11个月低点1.475%。
汇市方面，主要货币限于狭幅交投，欧元兑美元 变动不大，报1.3812，美元/日圆 小涨至102.14。
盘面变化较大的是新西兰元，受通胀数据影响。此前新西兰公布第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.5%，增幅低于预期，促使市场削减该国升息幅度和速度的预期。
新西兰元/美元 跌至逾一周低点0.8577，并拖累澳元/美元 降至0.9350。
大宗商品市场方面，金价周二重挫约2%，受动能交易商庞大的停损单打压，因金价跌破关键的200日移动均线切入位。
现货金 周三报每盎司1,297.90美元，远不及周一高点1,330.90美元。
指标布兰特原油 跌0.26美元至109.10美元。美国原油期货 则涨0.06美元至103.81美元。(完) (编译 戴素萍/张荻/艾茂林/张若琪 审校 张涛/于春红/王翔琼/龚芳)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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