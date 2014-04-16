《全球市场》亚股小升，中国GDP增幅略高于预期

欧洲股市周二受此拖累，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌0.96%。但债市受到避险买兴的扶助，德债收益率(殖利率) 跌至11个月低点1.475%。

汇市方面，主要货币限于狭幅交投，欧元兑美元 变动不大，报1.3812，美元/日圆 小涨至102.14。

盘面变化较大的是新西兰元，受通胀数据影响。此前新西兰公布第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.5%，增幅低于预期，促使市场削减该国升息幅度和速度的预期。

新西兰元/美元 跌至逾一周低点0.8577，并拖累澳元/美元 降至0.9350。

大宗商品市场方面，金价周二重挫约2%，受动能交易商庞大的停损单打压，因金价跌破关键的200日移动均线切入位。

现货金 周三报每盎司1,297.90美元，远不及周一高点1,330.90美元。