中国证券：证监会紧急通知投行补IPO材料，发审会重启在即--业内人士

路透上海4月16日 - 据多位业内人士透露，中国证监会周二下午突然要求各家投行尽快补充A股首次公开发行（IPO）相关材料，需在周四下班前提交。他们分析，此举意味着A股新股审批程序即将开始，证监会发审会近期可能重启，不过新股发行的重启仍需等待。

中国证监会官方微博周三上午指出，因在审企业需补充最新财务审计数据，目前还没有召开首发企业的发审会，相关工作进展略晚于前期预计的工作进程。随着企业补充材料工作陆续完成，具备条件的企业将按照正常程序推进后续审核工作。

多位投行人士透露，证监会昨日通知要求，已更新财务数据的拟IPO企业，无论募集资金是否变化，均需出具保荐机构专项说明；近期准备更新财务数据的拟IPO企业，上报材料时一并上报募集资金差异说明。同时，若拟变更上市地点，还需报送发行人和投行的专项说明。

投行人士指出，根据证监会通知，已更新财务数据的拟IPO企业，本周将进行预披露。一旦预披露，将不能变更上市地点。

“这还不清楚吗，发审会马上就要重启了。”上海一位投行人士指出，估计下周就会重启发行部的初审会。

证监会IPO审核流程是，拟IPO企业落实反馈意见后，预先披露其上市材料，随后进入初审。在证监会出具初审报告并告知发行人及投行做好发审会准备后，召开发审会。目前已有37家预披露其上市材料。

证监会微博周三还重申相关审核程序，在召开首发企业发审会前五天，中国证监会将依规定发布会议公告，公布上会企业名单和会议日期等。

不过新股发行重启可能仍需等待。有投行人士指出，近期证监会对新股发行制度进行了部分修正，而且部分配套文件还未公布，发行人和投行需要根据新的规定修订其上市材料，新股发行重启时间目前不太好预估。

上周五中国证监会新闻发言人张晓军指出，新股发行改革的部分配套文件仍在抓紧制定，例如落实首次公开发行股票、再融资和重大资产重组对即期回报的摊薄及填补措施有关事项规定，相关进展情况将及时公布。

中信证券 在其早报中指出，发审委重新工作时间点似乎早于预期，将对短期市场情绪造成一定影响。首先进行IPO的应是已过会的27家企业，时间点可能在5月初，资金需求大约是200亿元人民币。而另一家合资投行人士则预计，根据相关准备工作进程，A股新股重启时间可能会在5月底。