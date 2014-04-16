新闻稿：中国一季度GDP同比增7.4%，开局平稳--国家统计局

今年以来，面对复杂严峻的国内外形势，党中央、国务院保持定力、主动作为，着力改革创新，着力转型升级，着力改善民生，国民经济开局平稳，总体良好。 初步核算，一季度国内生产总值128,213亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%。分产业看，第一产业增加值7,776亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值57,587亿元，增长7.3%；第三产业增加值62,850亿元，增长7.8%。从环比看，一季度国内生产总值增长1.4%。 一、农业生产形势稳定 根据全国11万多农户种植意向调查，2014年全国稻谷意向种植面积增长0.15%，小麦减少0.56%，玉米增长1.75%，棉花减少6.77%。目前，主产区苗情正常。一季度，猪牛羊禽肉产量2,347万吨，同比增长2.0%，其中猪肉产量1,607万吨，增长3.5%。 二、工业生产增速有所回落 一季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.7%，增幅比上年同期回落0.8个百分点。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长4.5%，集体企业增长3.1%，股份制企业增长10.0%，外商及港澳台商投资企业增长7.8%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.3%，制造业增长9.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.5%。分地区看，东部地区增加值同比增长8.1%，中部地区增长8.9%，西部地区增长10.4%。分产品看，464种产品中有324种产品产量同比增长。一季度规模以上工业企业产销率达到97.1%，同比下降0.1个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值25,773亿元，同比增长4.2%。3月份，规模以上工业增加值同比增长8.8%，环比增长0.81%。 1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润7,793亿元，同比增长9.4%，其中，主营活动利润7,396亿元，增长8.4%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.18元，主营业务收入利润率为5.28%。 三、固定资产投资增速高位放缓 一季度，固定资产投资（不含农户）68,322亿元，同比名义增长17.6%（扣除价格因素实际增长16.3%），增幅比上年同期回落3.3个百分点。其中，国有及国有控股投资20,644亿元，增长14.5%；民间投资44,303亿元，增长20.9%，占全部投资的比重为64.8%。分地区看，东部地区投资同比增长16.4%，中部地区增长20.2%，西部地区增长19.1%。分产业看，第一产业投资1,170亿元，同比增长25.8%；第二产业投资28,254亿元，增长14.7%；第三产业投资38,898亿元，增长19.6%。从到位资金情况看，一季度到位资金95,744亿元，同比增长12.8%。其中，国家预算资金增长18.2%，国内贷款增长15.3%，自筹资金增长15.6%，利用外资下降6.2%。一季度新开工项目计划总投资55,015亿元，同比增长12.6%。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）增长1.24%。 一季度，全国房地产开发投资15,339亿元，同比名义增长16.8%（扣除价格因素实际增长15.5%），其中住宅投资增长16.8%。房屋新开工面积29,090万平方米，同比下降25.2%，其中住宅新开工面积下降27.2%。全国商品房销售面积20,111万平方米，同比下降3.8%，其中住宅销售面积下降5.7%。全国商品房销售额13,263亿元，同比下降5.2%，其中住宅销售额下降7.7%。房地产开发企业土地购置面积5,990万平方米，同比下降2.3%。3月末，全国商品房待售面积52,163万平方米，同比增长22.9%。一季度，房地产开发企业到位资金28,731亿元，同比增长6.6%。 四、市场销售稳定增长 一季度，社会消费品零售总额62,081亿元，同比名义增长12.0%（扣除价格因素实际增长10.9%）。其中，限额以上单位消费品零售额30,275亿元，增长9.7%，限额以上单位网上零售额815亿元，增长51.7%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额53,553亿元，同比增长11.8%，乡村消费品零售额8,528亿元，增长12.8%。按消费形态分，餐饮收入6,465亿元，同比增长9.8%，商品零售55,616亿元，增长12.2%，其中限额以上单位商品零售28,409亿元，增长10.3%。3月份，社会消费品零售总额同比名义增长12.2%（扣除价格因素实际增长10.8%），环比增长1.23%。 五、外贸出口同比下降 一季度，进出口总额59,022亿元人民币，以美元计价为9,659亿美元，同比下降1.0%。其中，出口30,025亿元人民币，以美元计价为4,913亿美元，下降3.4%；进口28,997亿元人民币，以美元计价为4,746亿美元，增长1.6%。进出口相抵，顺差1,028亿元人民币，以美元计价为167.4亿美元。3月份，进出口总额20,314亿元人民币，以美元计价为3,325亿美元，同比下降9.0%。其中，出口10,392亿元人民币，以美元计价为1,701亿美元，下降6.6%；进口9,923亿元人民币，以美元计价为1,624亿美元，下降11.3%。 六、居民消费价格总体稳定 一季度，居民消费价格同比上涨2.3%。其中，城市上涨2.4%，农村上涨2.0%。分类别看，食品价格同比上涨3.5%，烟酒及用品下降0.7%，衣着上涨2.2%，家庭设备用品及维修服务上涨1.3%，医疗保健和个人用品上涨1.1%，交通和通信下降0.2%，娱乐教育文化用品及服务上涨2.5%，居住上涨2.7%。在食品价格中，粮食价格上涨2.9%，油脂价格下降5.1%，猪肉价格下降6.6%，鲜菜价格上涨5.8%。3月份，居民消费价格同比上涨2.4%，环比下降0.5%。一季度，工业生产者出厂价格同比下降2.0%，3月份同比下降2.3%，环比下降0.3%。工业生产者购进价格同比下降2.1%，3月份同比下降2.5%，环比下降0.5%。 七、居民收入较快增长 一季度，全国农村居民人均现金收入3,224元，同比名义增长12.3%，扣除价格因素实际增长10.1%。全国城镇居民人均可支配收入8,155元，同比名义增长9.8%，扣除价格因素实际增长7.2%。根据从2012年四季度起实施的城乡一体化住户调查，2014年一季度全国居民人均可支配收入5,562元，同比名义增长11.1%，扣除价格因素实际增长8.6%。全国居民人均可支配收入中位数4,694元，同比名义增长14.0%。一季度末，农村外出务工劳动力16,933万人，同比增加288万人，增长1.7%。外出务工劳动力月均收入2,681元，增长10.1%。 八、结构调整取得积极进展 产业结构继续优化。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为49.0%，比上年同期提高1.1个百分点，高于第二产业4.1个百分点。内需贡献继续提高。一季度，最终消费支出占国内生产总值比重为64.9%，比上年同期提高1.1个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小。一季度，农村居民人均现金收入实际增长快于城镇居民人均可支配收入2.9个百分点，城乡居民人均收入倍差2.53，比上年同期缩小0.06。节能降耗继续取得新成效。一季度，万元国内生产总值能耗同比下降4.3%。 九、货币信贷平稳增长 3月末，广义货币（M2）余额116.07万亿元，同比增长12.1%，狭义货币（M1）余额32.77万亿元，增长5.4%，流通中货币（M0）余额5.83万亿元，增长5.2%。3月末，人民币贷款余额74.91万亿元，人民币存款余额109.10万亿元。一季度，新增人民币贷款3.01万亿元，同比多增2592亿元，新增人民币存款4.72万亿元，同比少增1.39万亿元。一季度，社会融资规模为5.60万亿元，比去年同期减少5,612亿元。 总体看来，一季度国民经济运行处于合理区间，结构调整、转型升级继续取得新的进展。但同时也要看到，外部环境仍然复杂多变，国内经济仍存在一定的下行压力。下一阶段，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚定信心促改革，科学调控稳增长，坚持调结构、转方式、惠民生不动摇，向深化改革要动力，向结构调整要动力，向改善民生要动力，力促国民经济社会持续健康发展。（完） (发稿 李贺; 审校 杨淑祯)