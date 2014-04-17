《中国债券市场每日交易备忘》--4月17日

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国招商局集团28亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和建行主承 中国铝业 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，招行和北京银行主承 兖矿集团15亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行主承 宁沪高速 50亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承 云南解化清洁能源开发公司6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，中信证券和中信银行主承 华电国际 15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农业银行主承 江苏省金陵建工集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 中金黄金 6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浙商银行和民生银行主承 电信科学技术研究院8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和华夏银行主承 北京城市排水集团2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，北京银行主承 巨石集团3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 唐山港口实业集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承 桐庐县国资投资经营公司7亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，国信证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 漕河新兴技术开发区7.9亿元七年期固息债1480171，票面利率7.24% 南方电网50亿元六个月期超短融011407001，票面利率4.7% 光明食品集团30亿元六个月期超短融011486001，票面利率4.87% 广发证券 25亿元三个月期短融071404006，票面利率4.73% 海通证券 30亿元三个月期短融071427002，票面利率4.77% 上海证券9亿元三个月期短融071439001，票面利率4.89% 华安证券8亿元三个月期短融071436002，票面利率4.91% 厦门港务控股集团10亿元一年期短融041462009，票面利率5.35% 阿拉尔统众国资经营公司4亿元一年期短融041460030，票面利率5.7% 华电国际 20亿元一年期短融041451020，票面利率4.9% 闽西兴杭国投10亿元一年期短融041460031，票面利率5.68% 河北建设投资集团15亿元一年期短融041456015，票面利率5.45% 北京住总集团4亿元一年期短融041469017，票面利率5.7% 三亚凤凰机场5亿元一年期短融041461021，票面利率6.8% 华映科技 2.5亿元一年期短融041462012，票面利率8% 南方水泥公司15亿元一年期短期融资券041452020，票面利率5.48% 中国联合网络通信50亿元三年期中期票据101451012，票面利率5.35% 海印股份 3亿元三年期中票101471001，票面利率8.2% 淮北矿业集团20亿元五年期中票101458013，票面利率7% 北京同仁堂健康药业5亿元五年期中票101459012，票面利率6.8% ============================================================================ 三、缴款： 淄博高新技术产业开发10亿元七年期固息债1480178，票面利率7.58% 信阳华信投资集团12亿元七年期固息债1480182，票面利率7.55% 海城金财土地房屋7亿元七年期固息债1480190，票面利率8.17% 招商证券 15亿元三月期短融1490078，票面利率4.68% 农发行50亿元三年期增发债140424，发行价格100.3元 南京江宁经济技术开发区10亿元10年期固息债1480127，票面利率7.94% 广西城建投资集团9亿元七年期固息债1480147，票面利率7.59% 信阳华信投资集团12亿元七年期固息债1480182，票面利率7.55% 国开行60亿元一年期固息增发债140207，发行价100.270元 国开行70亿元三年期固息增发债140208，发行价100.313元 国开行60亿元五年期固息增发债140209，发行价100.640元 国开行70亿元七年期固息增发债140210，发行价100.661元 国开行40亿元10年期固息增发债140211，发行价100.160元 中国海运集团25亿元六个月期超短融 中粮集团50亿元九个月期超短融 中国电建 35亿元九个月期超短融 南方航空 30亿元九个月期超短融 吉林森林工业集团7亿元九个月期短融 北京热力集团10亿元一年期短融 无锡灵山文化旅游集团2.3亿元一年期短融 浙商证券10亿元三个月期短期融资券 招商证券 15亿元三个月期短期融资券 河北物流产业集团1.5亿元一年期短融 西安地下铁道公司10亿元五年期中期票据 宝钢集团新疆八一钢铁公司10亿元三年期中票 绵阳投资控股集团5亿元五年期中票 山东能源集团50亿元五年期中票 武汉国资经营公司3亿元五年期中票 杭州萧山国资经营总公司5亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 宁波亚洲浆纸业有限公司5亿元一年期短融041354025到期兑付，票面利率4.83% 安阳钢铁集团15亿元一年期短融041359024到期兑付，票面利率4.48% 邮储银行3亿元132天期限浮息(一年定存基准)信托资产支持证券1386011到期兑付，基本利差2.40% 华西证券10亿元三个月期短融071435001到期兑付，票面利率6.15% 03国债03 030003付息 12国网债01 1280106付息 12国网债02 1280107付息 12安阳投资债 1280109付息 13鲁信集团债 1380160付息 13宿建投债 1380163付息 13桂水电债01 1380164付息 13桂水电债02 1380165付息 13万盛经开债 1380166付息 13津渤海MTN1 1382167付息 13大全MTN1 1382168付息 13攀钒钛MTN1 1382169付息 13日照港MTN1 1382170付息 13鄂恒信MTN1 1382171付息 13三峡MTN2 1382172付息 13中航控MTN1 1382173付息 13新兴MTN1 1382174付息 13申能集MTN1 1382175付息 13邮元1B 1386012付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要 经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。要加大涉农资金投放，对符 合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。 --中国上海证监局近日发布了针对两家评级公司的警示函，为上海新世纪资信评估公司与中诚信证券评估有限 公司，因其存在未对证券评级业务评级结果的准确性和稳定性进行验证等问题。 4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/23公布4月汇丰中国制造业PMI初值 (3月48.1%) 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/曹巍浩；审校 李宏薇)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托