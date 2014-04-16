修正-离岸人民币：国信证券已发行12亿元3年期点心债，票息6.4%

《路透晚报》--4月19日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。
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路透香港4月16日 - 国信证券旗下全资香港子公司国信（香港）周三成功发行总值12亿元人民币3年期点心债，票息6.4%，这是国信证券首次涉足境外人民币市场。
消息人士透露，该笔债券为期3年，按面值平价发行，票息及收益率均为6.40%，略低于约6.5%的初步指导息率。债券获得人民币18.4亿元认购额，即超额认购0.53倍。
消息人士亦表示，该笔债券大部分分配予亚洲投资者，其中私人银行及基金投资者认购较多。
该笔债券由国泰君安证券（香港）、永隆银行、摩根士丹利和中银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
上述债券由国信证券香港提供担保，但未有信用评级。国信证券香港计划把发债集资所得，用作偿还现有债务及一般营运资金。（完） (记者 赵红梅/李姗姗; 审校 曾祥进)
中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。
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