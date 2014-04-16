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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 11:46 BJT

修正-离岸人民币：国信证券已发行12亿元3年期点心债，票息6.4%

(修改日期)

路透香港4月16日 - 国信证券旗下全资香港子公司国信（香港）周三成功发行总值12亿元人民币3年期点心债，票息6.4%，这是国信证券首次涉足境外人民币市场。

消息人士透露，该笔债券为期3年，按面值平价发行，票息及收益率均为6.40%，略低于约6.5%的初步指导息率。债券获得人民币18.4亿元认购额，即超额认购0.53倍。

消息人士亦表示，该笔债券大部分分配予亚洲投资者，其中私人银行及基金投资者认购较多。

该笔债券由国泰君安证券（香港）、永隆银行、摩根士丹利和中银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。

上述债券由国信证券香港提供担保，但未有信用评级。国信证券香港计划把发债集资所得，用作偿还现有债务及一般营运资金。（完） (记者 赵红梅/李姗姗; 审校 曾祥进)
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