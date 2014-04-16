更新版 1-新债招标：中国10年续发国债定位较低，长债供应偏少投资户青睐有加

* 10年续发国债收益率意外突破预测区间下限

* 利率债长端供应较少，而需求偏旺

* 投资户应为中标主力

* 一级半交投清淡 (新债交易员评论和背景)

路透上海4月16日 - 中国财政部周三早间招标发行的10年期续发国债中标收益率明显偏低。业内人士指出，因利率债长端近期供给较少，10年为关键期限国债，需求较旺，大行投资户应为今日中标主力，拉动该债收益率意外突破此前预测区间下限。

中国债券信息网发行快报显示，280亿元人民币10年期续发国债，中标价格为101.193元，对应参考收益率为4.3184%，明显低于此前4.37%的市场预测均值，亦突破此前4.34%-4.42%的预测区间下限。

“今天投(标)之前，就感觉需求挺多的，也调低了预期，但还是没想到会这么低。”华东一商业银行交易员称。

她并表示，长债近期供应较少，10年作为关键期限国债，投资户颇为青睐，“交易户应该投的(标位)都比较高，没怎么中。”

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为4.3575%，投标倍数为2.08倍。

北京一大型商业银行交易员还提到，目前一级半市场该债需求一般，买卖报价价差较大，较难达成交易，“4.32%返手续费出，4.36%有收，差挺多的。”

而对造成中标结果明显偏低的原因，她还提到，早间10点公布了中国一季度经济数据，虽然首季GDP略高于预期，但部分投资户应该在10点前已投下部分标位，“估计一开始标位摆的比较低，数据出来以后，也没再调。”

受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增长7.4%，创出一年半来新 低，显现经济下行压力；但数据略高于市场预期，服务业贡献度增加，也释放出一些积极信号，证实中国正在经济结构调整之路上前行，并已初显成效。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为4.4001%；二级市场上剩余期限近9.36年的固息国债130018 最新成交收益率为4.4750%。

该债为今年第五期10年品种140005 的首次续发，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。招标结束至4月21日进行分销；4月23日起与原发行部分合并上市交易。发行手续费承销面值的0.1%。