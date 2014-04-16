路透基点：又有两家银行加入桑德国际1.5亿美元再融资案--TRLPC

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透香港4月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，对于在香港上市的污水处理公司桑德国际的1.5亿美元三年期贷款案，又有两家银行加入，使得在一般银团阶段承贷的银行增至七家。
一般银团阶段收到的承贷总额为7,500万美元。一位消息人士称，还有五家银行正在寻求授信审批。
德意志银行为独家牵头行。
这笔分期偿付贷款的利率为较一个月、三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码325个基点。可以行使绿鞋机制将贷款规模增至2亿美元。
基于贷款平均年期为2.5年计算，最高综合收益为385个基点，前端费是150个基点。承诺费是125个基点。
桑德国际为本案提供担保，由子公司桑德国际(香港)担任借款方。
所筹资金用于再融资、资本支出和其他用途。
桑德国际曾在2013年10月同八家银行签署1.1亿美元五年期贷款。远东国际银行是牵头行，最高综合收益是361个基点，利率较一个月或三个月LIBOR加码315基点。(完)
(编译 王兴亚；审校 高琦)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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