日本债市：指标公债价格小跌，20年期公债标售前市场谨慎

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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与此同时，几家地区性银行继续出售10年期公债，寄望随着日本经济逐步改善，指标10年期公债收益率在一段时间内不会跌破0.60%。
日本央行今天上午出价购买共计9,000亿日圆、年期介于1-10年的公债，一如外界广泛预期。这属于公债购买计划的第三部分。
日本央行总裁黑田东彦稍早在众议院财务金融委员会发表讲话。他确认央行对经济的乐观看法，强调随着消费税上调的影响消退，经济增长将在年中前后提速。
一位企业退休基金的经理人早间告诉IFR，他预计如果美元跌破100日圆关口，日本央行将采取进一步宽松措施。
新发五年期公债收益率 中午时报0.190%，日内涨幅为0.5个基点，周二发债的平均得标收益率为0.189%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.085%
五年期公债 0.190% +0.5 0.185%
10年期公债 0.605% +0.5 0.600%
20年期公债 1.470% -1.0 1.480%
30年期公债 1.685% +0.0 1.685%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.03 -0.05 145.08
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/艾茂林; 审校 徐文焰/侯向明)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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