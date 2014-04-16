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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 11:33 BJT

日本债市：指标公债价格小跌，20年期公债标售前市场谨慎

与此同时，几家地区性银行继续出售10年期公债，寄望随着日本经济逐步改善，指标10年期公债收益率在一段时间内不会跌破0.60%。

日本央行今天上午出价购买共计9,000亿日圆、年期介于1-10年的公债，一如外界广泛预期。这属于公债购买计划的第三部分。

日本央行总裁黑田东彦稍早在众议院财务金融委员会发表讲话。他确认央行对经济的乐观看法，强调随着消费税上调的影响消退，经济增长将在年中前后提速。

一位企业退休基金的经理人早间告诉IFR，他预计如果美元跌破100日圆关口，日本央行将采取进一步宽松措施。

新发五年期公债收益率 中午时报0.190%，日内涨幅为0.5个基点，周二发债的平均得标收益率为0.189%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.190% +0.5 0.185%

10年期公债 0.605% +0.5 0.600%

20年期公债 1.470% -1.0 1.480%

30年期公债 1.685% +0.0 1.685%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.03 -0.05 145.08

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/艾茂林; 审校 徐文焰/侯向明)
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