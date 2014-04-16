美国企业：标准普尔要求50亿美元欺诈诉讼分案审理，遭法官驳回

路透4月15日 - 评等机构标准普尔遭美国政府控告虚造评等，提出民事诉讼索赔50亿美元；标准普尔要求分案审理，但遭美国联邦法官驳回，这项民事欺诈诉讼料将进行单一审判。

不过，美国联邦地方法院法官David Carter准许标准普尔可取得相关证据，证明这项诉讼可能是为了报复标准普尔2011年8月调降美国主权评等的决定。标准普尔是McGraw Hill Financial 旗下公司。

这名法官并未准许标准普尔取得当年的白宫文件资料，但表示他以后会考虑这项请求。

Carter并下令美国司法部交出调查2004-2008年房屋抵押支持证券相关诈欺的所有文件。

美国政府在2013年2月提出控告，指控标准普尔为了增加收入，不实地提高评等，因而加剧2008年金融危机，令获得联邦存款担保的银行及信用社蒙受损失，而且在抵押债券发生问题后，标准普尔调降评等的反应缓慢。

标准普尔原本要求将审判分为两部分进行，在涉及的约160个证券产品中，第一部分专注于其中的17项。

标准普尔表示，这可以使陪审团易于掌握案情，免于需要提出极为大量的证据。

但法官表示，这些证券产品几乎都有的共同事实，支持了美国政府的诉讼理由，虽然每项证券产品都有与特定金融机构相关的个别问题，但美国政府的核心控诉在于，标准普尔参与了一项欺诈骗局。

他亦认同美国政府的看法，认为如果分案审理，则会让两名法官审理很多彼此重叠的问题，从而可能违反美国宪法第七修正案。