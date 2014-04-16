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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 11:29 BJT

韩国股市：小幅上涨，大盘在中国GDP略好于预期之后寻获支撑

路透首尔4月16日 - 韩国股市在连跌三日之后周三早盘小幅上涨，盘中中国公布一季度国内生产总值(GDP)数据略好于预期。

0233GMT，韩国股市综合股价指数(KOSPI) 上涨0.1%至1,993.38点。

外资上午买超455亿韩元的韩股。

表现突出的股票当中，家具制造商Hanssem 上涨2.2%，此前该公司公布1-3月当季营业利润同比跳增40%。

但韩国最大折扣连锁店Emart 下滑超过4%，其最新季度财报显示其成长疲弱。

KOSPI 200指标核心股票指数 上涨0.1%，KOSDAQ指数 上涨0.4%。(完)
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