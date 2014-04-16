韩国股市：小幅上涨，大盘在中国GDP略好于预期之后寻获支撑

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透首尔4月16日 - 韩国股市在连跌三日之后周三早盘小幅上涨，盘中中国公布一季度国内生产总值(GDP)数据略好于预期。
0233GMT，韩国股市综合股价指数(KOSPI) 上涨0.1%至1,993.38点。
外资上午买超455亿韩元的韩股。
表现突出的股票当中，家具制造商Hanssem 上涨2.2%，此前该公司公布1-3月当季营业利润同比跳增40%。
但韩国最大折扣连锁店Emart 下滑超过4%，其最新季度财报显示其成长疲弱。
KOSPI 200指标核心股票指数 上涨0.1%，KOSDAQ指数 上涨0.4%。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。